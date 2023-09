Ullmhaíonn Tuismitheoirí Cóisir in Onóir Iníne a Rugadh le Faochadh Croí Neamhchoitianta

Dúirt Sue agus Katie O'Leary-Hall, tuismitheoirí Rose ceithre bliana d'aois, a gcuid beannachtaí deiridh lena n-iníon ar an 4 Meán Fómhair, díreach sula raibh sí le tosú ar scoil. Bhí fabht croí foirceann ar Rose, as Pool-in-Wharfedale, ar a dtugtar Interrupted Aortic Arch, riocht fíor-annamh a chuireann isteach ar leanbh amháin as gach 50,000.

Chuaigh Rose faoi ghnáthamh máinliachta casta le déanaí agus í ag súil lena croí a dheisiú, gnáthamh a chreid a tuismitheoirí agus na mílte de lucht tacaíochta a bhí ag teacht chuici go n-athródh a saol. Ar an drochuair, bhí an iomarca damáiste déanta do chroí Rose óna riocht, agus níor éirigh leis an obráid.

Rinne Sue cur síos ar Rose mar theach cumhachta, ag rá gur sháraigh sí aimhreas dochreidte ar feadh a saoil. Tá Sue agus Katie ar bís nuair a chaill siad a n-iníon bríomhar bríomhar.

In onóir Rose, chinn an teaghlach gan sochraide traidisiúnta a reáchtáil ach ina ionad sin cóisir a chaitheamh. Tá siad ag iarraidh saol Rose a cheiliúradh agus cuimhneamh ar a grá le haghaidh gúnaí swishy, ​​dungarees, agus damhsa le Shakira.

Tá mac ag Sue agus Katie, Will, a d'iompair Sue. D'iompair Katie Rose tar éis dóibh dul faoi chóireáil IVF go rathúil, rud a d'laghdaigh a gcuid coigilteas. Toisc go raibh leanbh tugtha ag Sue cheana féin, ní raibh siad incháilithe do chóireáil SNS. Le linn gnáthscanta, d'aimsigh dochtúirí locht croí Rose agus chuir siad in iúl don lánúin go raibh seans ag a n-iníon maireachtáil níos faide ná seachtain amháin.

Ag trí lá d'aois, chuaigh Rose faoi Nós Imeachta Norwood, agus cath dúshlánach 17 lá dá saol ina dhiaidh sin. Chuaigh Rose i ngleic leis an seans arís nuair a tháinig sí slán ó stróc agus obráid eile ag deich mí d’aois.

I mí Lúnasa na bliana seo, shroich Rose pointe faoi dheireadh ina raibh sí láidir go leor don oibríocht croí riachtanach. Cé gur chosúil gur éirigh leis an obráid ar dtús, fuair na máinlianna amach nach raibh aon impulses leictreach ina croí ag Rose. Theastaigh oibríochtaí breise uaithi, lena n-áirítear socrúchán séadairí.

Ar an drochuair, thosaigh croí Rose ag fuiliú ceithre lá tar éis na máinliachta. In ainneoin iarrachtaí na máinlianna an damáiste a dheisiú, tháinig níos mó deacrachtaí chun cinn. Theip ar duáin Rose, agus coinníodh ar thacaíocht saoil í go dtí gur cinneadh nach raibh aon rud eile a d'fhéadfaí a dhéanamh.

Cuireann ualach airgeadais bás Rose le anacair mhothúchánach an teaghlaigh. Cruthaíodh leathanach crowdfunding chun cabhrú le costais chóisir Rose agus chun tacú le Sue agus Katie le linn na tréimhse deacra seo. Tá an teaghlach buíoch as an tacaíocht a fuair siad ón bhfoireann ag ospís Theach Mháirtín, a chuir ar a gcumas am a chaitheamh le Rose tar éis di bás a fháil.

