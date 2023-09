Fógraíonn Panasonic Lumix G9 II le Autofocus Uasghrádaithe agus Ardghnéithe

Inniu, tá Panasonic tar éis an Lumix G9 II a bhfuiltear ag súil leis a nochtadh, a tháinig i gcomharbacht ar a phríomhcheamara G9 Micro Four Thirds (MFT). Tá an G9 II deartha le haghaidh cruthaitheoirí hibrideacha a thugann tús áite do ghrianghrafadóireacht agus físeáin araon. Gné sheasta den cheamara seo ná a chóras uathfhócas uasghrádaithe, a tugadh isteach den chéad uair sa Panasonic Lumix S5 II.

Cuireann an córas uathfhócas nua fócas níos tapúla agus níos cruinne ar fáil le córas braite 779 céim méadaithe. Áiríonn sé freisin ard-halgartaim aitheantais agus rianaithe ábhar, a cheadaíonn rianú éifeachtach ar dhaoine, ar ainmhithe (lena n-áirítear súile), ar ghluaisteáin agus ar ghluaisrothair. Cé go mb’fhéidir nach bhfuil raon na n-ábhar aitheanta chomh fairsing le brandaí eile, clúdaíonn sé na príomhréimsí a ndíríonn an chuid is mó de ghrianghrafadóirí orthu.

Laistigh den G9 II, tá Braiteoir MOS MOS Beo 25.2MP nua-dheartha atá péireáilte le hinneall próiseála nua. Úsáideann an ceamara modh aistrithe picteilín ardtaifigh, rud a chuireann ar chumas lámhach ríomhaire boise íomhánna 100MP a tháirgeadh. Tá an rátáil ISO idir 100 agus 25,600.

Is é luas pléasctha an G9 II ná 60fps mórthaibhseach le autofocus leanúnach, ar féidir a mhéadú go 75fps gan autofocus ag baint úsáide as an cróluas leictreonach. Leis an cróluas meicniúil, cuireann an ceamara luas pléasctha beagán níos moille de 14fps (AF-S) nó 10fps (AF-C). Ina theannta sin, tá modh réamhphléasctha ann is féidir a shocrú chun an gníomh a ghabháil 1.5, 1, nó 0.5 soicind roimh an cróluas a bhrú go hiomlán, ag cinntiú nach gcailltear aon chuimhneacháin ríthábhachtacha.

Tá an Lumix G9 II ag luí le raon leathan lionsaí Micrimhilseogra Four Thirds ó Panasonic, Olympus, Leica, agus brandaí eile, ag soláthar Arsenal fairsing do ghrianghrafadóirí le haghaidh aon staid lámhach. Chuir Panasonic feabhas freisin ar a chóras cobhsaithe íomhá le suas le 8 stad de chobhsú in-chorp (BIS) agus chuir Active IS chun cinn le haghaidh cobhsaithe breise le linn gluaiseachta.

I dtéarmaí cumais físeáin, cuireann an G9 II rúin físeán 5.7K 60p, 4K 120p, nó FullHD 240p max. Is féidir é a thaifeadadh ag baint úsáide as an braiteoir iomlán i 4:2:0 10-giotán, ag soláthar suas le 13 stadanna de raon dinimiciúil nuair a lámhach i V-Log. Tacaíonn an ceamara le taifeadadh in Apple ProRes agus ligeann sé d'úsáideoirí a LUTanna fíor-ama féin a chruthú agus a shuiteáil nó a roghnú ó 19 LUT réamhdhéanta.

Tá dearadh coirp an G9 II scagtha i gcomparáid lena réamhtheachtaí, le barr níos réidhe i gcuimhne don Lumix S5 II. Tá dhiailiú feidhm ar leith curtha in ionad an scáileáin barr, agus tá an leagan amach foriomlán fós ar an eolas ag lámhachóirí Panasonic atá ann cheana féin. Bródúil as an ceamara scáileán in iúl 3-orlach 1,080k-ponc agus aimsitheoir leictreonach 3,680k-ponc.

Beidh an Lumix G9 II ar fáil go déanach i mí na Samhna le praghas tosaigh de $1,899 / £1,699 don chomhlacht amháin. Sa RA, díolfar é in dhá threalamh: ceann le lionsa Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS ar £1,899, agus ceann eile leis an Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lionsa ar £2,249.

Tríd is tríd, is ceamara mórthaibhseach é an Panasonic Lumix G9 II le uathfhócas chun cinn, cobhsú íomhá, agus gnéithe físeáin. Cuireann sé eispéireas lámhaigh ilúsáideach ar fáil do chruthaitheoirí hibrideacha a éilíonn grianghraif agus físeáin ardchaighdeáin.

