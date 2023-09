Panasonic G9 II: Uasghrádú Réabhlóideach do Ghrianghrafadóirí in 2023

Is é an Panasonic G9 II an comharba ar an gceamara G9 bunaidh a bhfuiltear ag súil leis go mór, agus ní díomá é. Cé go bhféadfadh cuma difriúil a bheith air óna réamhtheachtaí, is léir go bhfuil an G9 II chomh réabhlóideach i dtéarmaí a ghnéithe agus a chumais.

Feabhsú suntasach amháin is ea dearadh coirp an cheamara. Tá an G9 II cosúil go dlúth leis an S5 II, athrú a gcuirtear fáilte roimhe. Tá na dialanna agus na cnaipí suite le haghaidh rochtain éasca, agus cuireann cnaipe breise inoiriúnaithe in aice le gléas an lionsa le solúbthacht an cheamara.

Mar sin féin, míbhuntáiste amháin is ea an t-íosghrádú ar an aimsitheoir leictreonach (EVF) ón G9 bunaidh. Gnéithe an G9 II EVF ponc 3.69 milliún le fachtóir méadaithe laghdaithe. Cé go bhfuil sé fós éifeachtach agus oiriúnach le haghaidh ceamara nua-aimseartha, tá sé gearr i gcomparáid lena réamhtheachtaí.

Faoin gcochall, tá athruithe suntasacha ar an G9 II, agus is fiú aird a tharraingt ar thrí phríomhfheabhsúchán. Ionchorpraíonn an ceamara an córas uathfhócas hibrideach céim-bhraite is déanaí de chuid Panasonic, a thairgeann braite beacht d’ábhair ainmhithe agus daonna araon. Tá an córas uathfhócas seo iontaofa agus snap, rud a chinntíonn go ndírítear go cruinn ar chásanna lámhaigh éagsúla.

Ina theannta sin, feabhsaíodh an cobhsú íomhá ionchorp (IBIS), ag soláthar suas le hocht stad cobhsaithe. Cuireann an ghné seo ar chumas grianghrafadóirí íomhánna níos géire a ghabháil, go háirithe i gcoinníollacha éadroma íseal nó nuair a bhíonn lionsaí teilfhótagrafacha in úsáid acu. Tá cobhsaíocht an G9 II ar aon dul le ceamaraí tosaigh eile ina rang.

Ina theannta sin, tá an ceamara feistithe le braiteoir 25-megapixel, cosúil leis an gceann a fuarthas sa GH6. Cé go bhfuil roinnt saincheisteanna ag braiteoir GH6 maidir le torann agus caillteanas sonraí ag ISOanna níos ísle, léiríonn an G9 II feabhsuithe tuar dóchais inti i gcáilíocht íomhá, go háirithe ag ISOanna ón mbonn go 800.

In ainneoin gur dearadh é agus grianghrafadóirí i gcuimhne, cuireann an G9 II raon suntasach de mhodhanna taifeadta físeáin ar fáil fós. Cé go bhféadfadh easpa CF Express a bheith ann mar rogha meán, tá an comhbhrú H.265 a taifeadadh chuig na sliotán cárta SD cúpla níos mó ná leordhóthanach do riachtanais fhormhór na n-úsáideoirí.

Tríd is tríd, is ceamara ceannródaíoch é an Panasonic G9 II a fhreastalaíonn ar riachtanais grianghrafadóirí. Leis an uathfhócas feabhsaithe, an cobhsú feabhsaithe, agus an braiteoir ardleibhéil, socraíonn an G9 II caighdeán nua do cheamaraí Micrimhilseogra Four Thirds in 2023.

Foinsí:

– Léirmheas Panasonic G9 II: Réabhlóid do Ghrianghrafadóirí in 2023, [foinse]

– Panasonic G9 II, [foinse]