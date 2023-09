Neamhréireachtaí Aoiseanna agus Lá Breithe Laoch Overwatch 2

Tá Overwatch 2, an seicheamh a bhfuiltear ag súil leis go mór leis an gcluiche tóir lámhachóirí céad duine, tar éis dátaí breithe canónacha agus aoiseanna gach ceann dá 38 laoch a scaoileadh le déanaí ar a láithreán gréasáin oifigiúil. Cé go bhfuil ciall le roinnt de na haoiseanna seo, tá roinnt neamhréireachtaí ann a d’fhág an lucht leanúna ag scrathadh a gcinn agus ag ceistiú amlíne agus seanchas an chluiche.

Ceann de na samplaí is glóraí den neamhréireacht seo ná an laoch tacaíochta nua, Kiriko. I seanchas an chluiche, luaitear gur fhás Kiriko suas le Genji agus Hanzo agus go ndearna sé oiliúint taobh leo ar bhealaí an chlaíomh. De réir a n-aoiseanna oifigiúla, áfach, tá Genji agus Hanzo 37 agus 40 faoi seach, agus níl Kiriko ach 21. Ní thagann an difríocht aoise seo leis an ealaín agus an scéal atá ar eolas againn.

Chuir lucht leanúna in iúl freisin oddities agus neamhréireachtaí eile. Mar shampla, tá Sojourn liostaithe anois mar 47 bliain d’aois, ach bheadh ​​ar a deirfiúr Valentine nia Sojourn a bhreith ag 14 bliana d’aois, rud nach dócha go mór. Ina theannta sin, ní cosúil go bhfuil an bhearna aoise idir Pharah agus Trócaire, a nochtar anois mar phéire canónacha, ag teacht leis an ealaín i scéal tionscnaimh Ana.

Tríd is tríd, cé go bhfuil go leor athruithe agus athruithe déanta ar scéal Overwatch thar na blianta, is cosúil go bhfuil an fócas níos mó ar shaol agus ar insint bheoga a chruthú ná ar amlíne comhsheasmhach a chinntiú. Cé go bhféadfadh na neamhréireachtaí seo a bheith frustrachas do roinnt lucht leanúna, tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhfuil an scéal Overwatch ar deireadh thiar faoi na vibes agus eispéiris a charachtair seachas na saintréithe atá ag a n-aois.

Foinse: Dada