Deimhníonn Foireann Overwatch 2 Athruithe ar Shúgradh Iomaíoch, Ach Níl ​​Gach Feabhsúchán Ag Teacht go Luath

D'admhaigh foireann Overwatch 2 go bhfuil saincheisteanna áirithe ann maidir le staid reatha na himeartha iomaíocha sa chluiche, agus tá siad ag obair ar na feabhsuithe riachtanacha a dhéanamh. Ábhar mór imní amháin a ardaíodh is ea an easpa trédhearcachta maidir le conas a ríomhtar na céimeanna. Chuir imreoirí míshástacht in iúl leis an gcóras nua, ag tabhairt faoi deara nach bhfuil sé sásúil agus go bhféadfadh sé a bheith ina chúis le dírangú fiú tar éis dóibh cluichí a bhuachan.

Tá stiúrthóir cluiche Overwatch, Aaron Keller, tar éis aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní seo agus dhearbhaigh sé go bhfuil athruithe ar siúl. Saincheist amháin a d’aibhsigh sé is ea úsáid an mheath MMR, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le himreoirí a bheith ag magadh mura mbíonn ról áirithe acu go minic. Tá sé beartaithe ag an bhfoireann a bheith níos trédhearcaí faoin gcaoi a dtéann meath i bhfeidhm ar na céimeanna agus déanfaidh siad athruithe chun dul i ngleic leis an imní seo.

Luaigh Keller freisin an fhéidearthacht an tomhas rátála scileanna a thabhairt ar ais ón gcluiche Overwatch bunaidh, ach níl sé cinnte fós an dtarlóidh sé sin. Tá an fhoireann ag fiosrú roghanna éagsúla agus is mór acu aiseolas ón bpobal.

Maidir leis an amlíne le haghaidh na n-athruithe seo, déanfar roinnt coigeartuithe sa ghearrthéarma, amhail feabhsuithe ar an gcaoi a láimhseáiltear meath an MMR. Mar sin féin, cuirfear athruithe níos mó i bhfeidhm go luath an bhliain seo chugainn. Tá sé mar aidhm ag an bhfoireann an córas rangaithe a dhéanamh níos trédhearcaí, tuairisciú níos minice a sholáthar, srianta ar ghrúpáil ag leibhéil arda scileanna a mhaolú, agus luach saothair iomaíocha nua a thabhairt isteach.

Cé go bhféadfadh go dtógfaidh na nuashonruithe seo roinnt ama, tá foireann Overwatch 2 tiomanta do thaithí iomaíoch níos sásúla agus níos luachmhaire a chruthú d'imreoirí.