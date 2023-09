Oppo A2 Pro: Sonraíochtaí Leaked agus Dáta Seolta

De réir faisnéise sceite ar Weibo, tá Oppo réidh chun an fón cliste rumoured Oppo A2 Pro a sheoladh sa tSín go luath. Is é an dáta seolta ionchais ná 15 Meán Fómhair. Cé nach bhfuil aon sonraí deimhnithe go hoifigiúil fós ag Oppo, tá sceitimíní cruthaithe ag na sonraíochtaí sceite i measc díograiseoirí fón cliste.

Deirtear go bhfuil an Oppo A2 Pro le taispeáint 6.7-orlach lán-HD+ AMOLED le imill chuartha agus ráta athnuachana 120Hz. Deirtear freisin go dtiocfaidh sé le ceallraí cumhachtach 5,000mAh agus tacaíocht do suas le 12GB RAM agus 512GB de stóráil.

Taispeánann rindreáil an ghutháin oileán ceamara ciorclach ina bhfuil socrú ceamara cúil triarach, chomh maith le splanc LED. Taispeántar an Oppo A2 Pro i rogha dath dubh caol.

I dtéarmaí eisiúintí le déanaí, sheol Oppo an Oppo A38 san India, ar phraghas faoi Rs. 15,000. Tá octa-lárnach MediaTek Helio SoC ag an Oppo A38, ceallraí 5,000mAh le tacaíocht luchtaithe tapa SuperVOOC 33W sreangaithe, agus taispeáint 6.56-orlach HD + LCD le ráta athnuachana 90Hz agus leibhéal gile buaic suas le 720 nits. Ritheann sé ar Android 13-bhunaithe ColorOS 13.1 agus tagann sé le córas ceamara cúil dé comhdhéanta de braiteoir bunscoile 50-megapixel AI-tacaíocht agus braiteoir tánaisteach 2-megapixel.

Agus iad ag fanacht le deimhniú oifigiúil ó Oppo, tá lucht leanúna ag súil go mór le seoladh an Oppo A2 Pro agus na gnéithe agus na sonraíochtaí ceannródaíocha a d’fhéadfadh a bheith ann.

Foinse: Eolas leaked ar Weibo.