Tá an cluiche indie dreapadóireachta móréilimh, “Only Up,” a ghnóthaigh an-tóir ar Twitch, bainte go tobann as an siopa cluiche PC Stream. Luaigh forbróir an chluiche, ar a dtugtar Indiesolodev, míonna struis mar chúis lena bhaint.

I nóta paiste Gaile ceangailte leis an gcluiche atá bainte anois, mhínigh Indiesolodev gurbh é “Only Up” a gcéad fhiontar i bhforbairt cluiche, a cruthaíodh chun críocha cruthaitheacha agus chun a scileanna a thástáil. Mar sin féin, chuir an cluiche an-strus orthu thar na míonna. Chuir siad in iúl gur mhian leo an cluiche a chur taobh thiar díobh agus díriú ar a ndea-bhail féin.

Mar mhac léinn dearadh cluiche, chuir Indiesolodev in iúl nach raibh siad ag iarraidh an fhreagracht tacú le “Only Up” a thuilleadh agus ina ionad sin go raibh sé beartaithe acu sos a ghlacadh agus leanúint lena gcuid oideachais. Luaigh siad freisin a bpleananna chun a gcéad chluiche eile a fhorbairt, ina mbeadh seánra, suíomh agus fócas difriúil ar chineamatagrafaíocht.

In ainneoin gur forbróir aonair é do “Only Up,” tá sé beartaithe ag Indiesolodev oibriú le foireann dá gcéad chluiche eile, dar teideal “Kith.” Nuair a bhaintear “Only Up” ón siopa Gaile is ea deireadh le hinfhaighteacht an chluiche d’imreoirí.

Fuair ​​“Only Up” léirmheasanna dearfacha ar Steam ó scaoileadh i mBealtaine 2023 é, agus 71% d’athbhreithneoirí á mharcáil mar eispéireas dearfach. Lean an cluiche scéal déagóir darb ainm Jackie, a raibh orthu a mbealach a dhreapadh go barr domhan an chluiche chun éalú ón mbochtaineacht agus foghlaim fúthu féin.

Cé gur mheall an cluiche lucht leanúna crypto lena tagairtí do NFTanna Goblintown, bhí gearáin ann freisin maidir lena úsáid a bhaint as ealaín NFT. Tá tuairimíocht ann go bhféadfadh baint a bheith ag baint an chluiche leis an úsáid a bhaintear as ábhar faoi chóipcheart, lena n-áirítear ceol ó sheónna Anime agus físchluichí atá ann cheana féin.

Tríd is tríd, tá díomá ar lucht leanúna mar gheall ar bhaint tobann “Only Up” ón siopa Gaile, ach tá cinneadh Indiesolodev chun tosaíocht a thabhairt dá bhfolláine agus díriú ar fhorbairt cluichí sa todhchaí intuigthe.

