Amháin Suas, Cluiche víreasach ar Twitch, Tarraingthe ó Gaile

Baineadh an cluiche víreasach tóir, Only Up, a fuair an-tóir ar Twitch i rith an tsamhraidh, ón ardán Gaile. Chuir cruthaitheoir an chluiche, ar a dtugtar SCKR Games, in iúl go raibh fonn air bogadh ar aghaidh ón gcluiche mar gheall ar an strus a chuir sé air.

Fuair ​​Only Up an-suim i ndiaidh Twitch lena léargas uathúil ar scéal Jack agus an Gas Pónaire. Bhí tuairiscí fealsúnachta agus ardán dúshlánach sa chluiche agus imreoirí ag iarraidh a mbealach a dhéanamh suas rudaí agus timpeallachtaí éagsúla ar snámh.

In ainneoin a rathúlachta ar Twitch, rinne Only Up aghaidh ar cháineadh as tagairtí NFT a áireamh, easpa gnéithe gameplay cosúil le feidhm shábháil, agus líomhaintí faoi úsáid a bhaint as sócmhainní cóipchirt ó fhorbróir eile. Mar thoradh ar na conspóidí seo baineadh an cluiche anuas go sealadach ó Steam i mí Iúil sular tháinig sé ar ais.

I bpost nuashonraithe, d'admhaigh an forbróir aonair Only Up a gcuid botún agus léirigh sé fonn an cluiche a chur taobh thiar díobh. Luaigh siad an strus a chruthaigh an cluiche agus an gá le suaimhneas intinne agus leighis. Tá sé beartaithe ag an bhforbróir sos a ghlacadh agus leanúint lena gcuid oideachais agus iad ag obair ar a gcéad chluiche eile, dar teideal Kith go sealadach. Beidh coincheap, seánra agus suíomh difriúil ag an tionscadal nua seo, ag díriú ar chineamatagrafaíocht. Chuir an forbróir in iúl freisin go raibh fonn air oibriú le foireann bheag chun a scileanna dearaidh cluiche a fheabhsú.

Fíor lena bhfógra, níl Only Up ar fáil le ceannach ar Steam a thuilleadh. Mar sin féin, is féidir leo siúd a cheannaigh an cluiche cheana féin é a íoslódáil agus a imirt. Le beagnach 13,000 léirmheas, tá rátáil dearfach den chuid is mó ag Only Up.

Foinsí:

– Airteagal Bunaidh: [Cuir isteach URL foinse]

- Sainmhínithe: Twitch - ardán sruthú beo do gamers;

NFT - Comhartha Neamh-Fungible, sócmhainn dhigiteach le húinéireacht uathúil taifeadta ar ardán blockchain;

Gaile - ardán dáileacháin digiteach le haghaidh cluichí físeáin.