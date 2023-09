Seolann OnePlus Clár Beta Oscailte Android 14 le haghaidh OnePlus 11

Thug OnePlus a chéad chlár Beta Oscailte do Android 14 isteach le déanaí, rud a ligeann d’úinéirí OnePlus 11 an nuashonrú a thástáil roimh a scaoileadh oifigiúil. Tá an OxygenOS 14 Open Beta 1, bunaithe ar Android 14, ar fáil anois le híoslódáil ó láithreán gréasáin OnePlus.

Tugann an clár Open Beta deis d'úsáideoirí taithí a fháil ar ghnéithe agus feabhsuithe nua OxygenOS 14. Mar sin féin, ós rud é gurb é seo an chéad tógáil Beta Oscailte, b'fhéidir nach mbeidh roinnt gnéithe ar fáil láithreach. Cinntíonn OnePlus go n-áireofar níos mó gnéithe i leaganacha ina dhiaidh sin den nuashonrú.

Faoi láthair, tá Open Beta 1 teoranta don OnePlus 11 agus tá sé ar fáil i réigiúin roghnaithe ar nós Meiriceá Thuaidh agus an India (le líon teoranta tástálaithe). Ar an drochuair, ní bheidh rochtain ag úsáideoirí san Eoraip ar an nuashonrú Open Beta. Chun an nuashonrú a shuiteáil, is féidir le húsáideoirí na comhaid riachtanacha a íoslódáil ó láithreán gréasáin OnePlus agus úsáid a bhaint as an uirlis nuashonraithe láimhe in OxygenOS. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go dteastaíonn athshocrú monarchan chun filleadh ar Android 13.

Ar dtús, d'fhógair OnePlus go dtabharfadh OxygenOS 14 feabhsuithe feidhmíochta trí "Inneall na Tríonóide" agus bhí sé sceidealta le seoladh ar 25 Meán Fómhair. Mar sin féin, léiríonn moill gan choinne Google ar Android 14 d'fhóin picteilíní go bhféadfadh go gcaillfeadh OnePlus an dáta scaoilte atá beartaithe acu freisin. Níl aghaidh tugtha fós ag OnePlus ar an moill ionchasach seo.

Foinse: Fóraim Pobail OnePlus

Sainmhíniú:

– Clár Beta Oscailte: Céim tástála bogearraí inar féidir le húsáideoirí triail a bhaint as leagan réamhscaoilte den nuashonrú agus aiseolas a sholáthar roimh an eisiúint oifigiúil.

Foinsí: Fóraim Pobail OnePlus