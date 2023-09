Molaíonn Sonraíochtaí Leaked OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2 SoC, Battery 5,500mAh, agus Tuilleadh

Tá sé tuairiscithe go bhfuil an OnePlus 12R, a deirtear a bheith mar chomharba ar an OnePlus 11R 5G, sna hoibreacha agus tá a sonraíochtaí sceite ar líne. De réir leideanna iontaofa Yogesh Brar, táthar ag súil go seolfar an fón cliste atá le teacht go luath in 2024.

Deirtear go bhfuil taispeáint AMOLED 12-orlach ag an OnePlus 6.7R le réiteach 1.5K agus ráta athnuachana ard de 120Hz. Tá rumoured a bheith faoi thiomáint ag an Snapdragon 8 Gen 2 SoC, ag soláthar úsáideoirí le feidhmíocht tapa agus éifeachtach. Táthar ag súil freisin go n-oibreoidh an handset ar Android 14-bhunaithe OxygenOS 14.

I dtéarmaí cumais ceamara, táthar ag súil go dtiocfaidh an OnePlus 12R le socrú ceamara cúil triple. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis an socrú seo braiteoir príomhúil 50-megapixel le cobhsú íomhá optúil, braiteoir ultra-leathann 8-megapixel, agus ceamara telephoto 32-megapixel. Le haghaidh selfies agus físchomhráite, d’fhéadfadh ceamara tosaigh 16-megapixel a bheith ar an bhfón cliste.

I measc na ngnéithe eile a bhfuil ráfla orthu don OnePlus 12R tá sleamhnán foláirimh, cainteoirí steirió, agus ceallraí mór 5,500 mAh le tacaíocht do mhuirearú tapa 100W. Tá na sonraíochtaí seo ar aon dul le sceitheanna roimhe seo.

Thaispeáin an OnePlus 11R 5G, a eisíodh níos luaithe i mbliana, taispeáint AMOLED cuartha 6.74-orlach lán-HD+ mórthaibhseach le ráta athnuachana dinimiciúil de 120Hz. Bhí sé faoi thiomáint ag an Snapdragon 8+ Gen 1 SoC agus bhí socrú ceamara cúil 50-megapixel triple ann. Bhí an OnePlus 11R 5G feistithe le ceallraí 5,000mAh le tacaíocht do mhuirearú tapa 100W SuperVOOC.

Go dtí seo, tá dáta seolta oifigiúil an OnePlus 12R fós le deimhniú ag an gcuideachta. Mar sin féin, leis na sonraíochtaí sceite, is léir go bhfuil sé mar aidhm ag OnePlus fón cliste ardfheidhmíochta a sholáthar d’úsáideoirí a thairgeann taispeáint tumtha agus cumais ceamara mórthaibhseach.

Foinsí:

– Yogesh Brar (@heyitsyogesh) ar X (Twitter roimhe seo)

- Sonraíochtaí OnePlus 11R 5G ar láithreán gréasáin OnePlus