Iniúchadh ar Chomhrac na Zero-G i Starfield: A Quest Worth Gnóthas

Tá Starfield, an RPG domhan oscailte a bhfuiltear ag súil leis go mór forbartha ag Bethesda, ag déanamh tonnta sa phobal cearrbhachais lena gameplay tumtha agus cruinne ollmhór le hiniúchadh. I measc na dtiomnachtaí iomadúla atá ar fáil sa chluiche, seasann ceann amháin go háirithe amach mar eispéireas spreagúil: "Sure Bet".

Suite i gcóras Alpha Centauri, tosaíonn an rompu taobh seo i gcathair bheag thionsclaíoch Gagarin Landing. Casann imreoirí ar Lizzy, tábhairne atá ag iarraidh aird feidhmeannaigh corparáideacha a mhealladh le deochanna luachmhara agus costasacha. Chun a hiarratas a chomhlíonadh, caithfidh imreoirí tabhairt faoi mhisean chun deoch caillte a aimsiú ar long lasta tréigthe.

Is é an rud a chuireann an rompu seo as a chéile ná an casadh gan choinne de chomhrac náid domhantarraingthe a bhíonn ar an long. De réir mar a dhéanann imreoirí iniúchadh ar an soitheach tréigthe, déanann na mífheidhmeanna domhantarraingthe saorga, rud a fhágann go mbeidh gach rud, lena n-áirítear an t-imreoir, na rudaí, agus na bhfoghlaithe mara spáis, ag snámhphointe i nialas-G gach 30 soicind. Cuireann an t-aistriú imtharraingthe dinimiciúil seo eispéireas comhraic uathúil spreagúil ar fáil.

Agus na hathruithe domhantarraingthe á n-úsáid chun a leasa, is féidir le himreoirí ainliú go tapa chuig áiteanna níos airde nó díriú ar naimhde a bhaintear as clúdach agus a snámhann faoin aer. Éiríonn an comhrac níos siamsúla fós nuair is féidir le himreoirí airm cosúil le gunnaí gráin a úsáid, rud a fhágann go mbíonn roinnt chuimhneacháin ghreannmhara ann agus iad á bhrú ar ais isteach sna ballaí.

Taobh amuigh den chomhrac, feidhmíonn na haistrithe domhantarraingthe mar bhunús le haghaidh puzail thrasnaithe éadroma, ag cur sraith eile sult as an rompu. Caithfidh imreoirí dul tríd an long, ag bogadh tríd an smionagar ar snámh agus a móiminteam a choinneáil agus na puzail a réiteach chun dul chun cinn a dhéanamh.

Léiríonn an rompu “Sure Bet” inneall mórthaibhseach na fisice i Starfield. In ainneoin cáineadh a dhéanamh ar a fhráma 30fps faoi ghlas ar chonsóil, léiríonn an rompu cumas ollmhór agus domhan an-mhionsonraithe an chluiche. Is teist ar chumais theicniúla an chluiche é an cumas suíomh, imbhuailtí agus móiminteam gach réad, arm agus carachtar a rianú agus a chothabháil le linn gach aistrithe domhantarraingthe.

Mar sin féin, is fiú a thabhairt faoi deara nach mbaineann go leor de na quests eile i Starfield úsáid iomlán as na córais fisice agus insamhalta seo. Cé gur sampla iontach é an rompu seo den méid is féidir leis an gcluiche a bhaint amach, is féidir go bhfágfar imreoirí ag iarraidh níos mó quests a bhaineann leas as na meicnicí núíosacha seo.

Tríd is tríd, cuireann an rompu “Sure Bet” eispéireas spreagúil agus i gcuimhne laistigh de na Cruinne Starfield. Agus a chomhrac náid-G agus gameplay tumtha aige, léiríonn sé tiomantas Bethesda chun quests tarraingteach a sheachadadh a théann níos faide ná na misin traidisiúnta beir-stíl. Is fiú tabhairt faoi aon imreoir Starfield atá ag lorg eachtra a bhfuil aidréanailín uirthi.

