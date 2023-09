Nuashonraíonn Nvidia Tiománaithe chun Feidhmíocht Starfield a Fheabhsú ar GPUanna RTX 30- agus 40-Series

D'fhógair Nvidia nuashonrú uathoibríoch thar an aer a fheabhsóidh feidhmíocht Starfield d'úsáideoirí le cártaí grafaicí RTX 30- agus 40-sraith. Áiríonn an nuashonrú cur i bhfeidhm teicneolaíocht BAR Resizable, a threisíonn feidhmíocht do na GPUanna is déanaí. I gcásanna tástála, fuair Nvidia amach go raibh méadú 40 faoin gcéad ar an meán ar fheidhmíocht GPUanna GeForce RTX 5-sraith tar éis an nuashonraithe.

Chun comhoiriúnacht a chinntiú, cuirfear an nuashonrú i bhfeidhm ar na tiománaithe 537.17 atá ann cheana féin agus ar na tiománaithe 537.34 nua-eisithe. Chomh maith leis an nuashonrú seo, tá Nvidia tar éis socruithe optamach aon-cliceáil a thabhairt isteach le haghaidh Starfield, ag simpliú an phróisis chun na socruithe is fearr a roghnú do chóras sonrach an úsáideora. Ina theannta sin, thug an chuideachta aghaidh ar shaincheist phróifíle GPU don leagan Microsoft Store de Starfield.

Tagann an nuashonrú seo go gairid tar éis don Teilgcheárta Digiteach a thuairisciú go ndearna Starfield feidhmíocht i bhfad níos fearr ar GPUanna AMD i gcomparáid le GPUanna Nvidia agus Intel. D’aimsigh Teilgcheárta Digiteach saincheisteanna a bhain go sonrach le CPUanna Intel agus thug sé faoi deara bearna feidhmíochta shubstaintiúil 46 faoin gcéad idir Radeon RX 6800 XT AMD agus RTX 3080 Nvidia i Starfield. Tá sé fós le feiceáil an gcuideoidh nuashonrú próifíle BAR In-athraithe chun an bhearna feidhmíochta a d’aithin Teilgcheárta Digiteach a líonadh.

Mar fhocal scoir, tá sé mar aidhm ag nuashonrú uathoibríoch thar an aer Nvidia dá thiománaithe feidhmíocht Starfield a fheabhsú ar GPUanna RTX 30- agus 40-sraith. Trí BAR Resizable a chur i bhfeidhm agus socruithe optamach aon-cliceáil a thabhairt isteach, tá sé mar aidhm ag Nvidia feabhas a chur ar an taithí cluichíochta do imreoirí Starfield. Cé gur leag tuarascálacha roimhe seo béim ar neamhréireachtaí feidhmíochta idir GPUanna Nvidia, Intel, agus AMD, féachann an nuashonrú seo le dul i ngleic leis na saincheisteanna sin agus eispéireas cearrbhachais níos comhsheasmhaí a thabhairt ar fud socruithe crua-earraí éagsúla.

