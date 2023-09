Críochnaíonn Northern Trust an Chéad Chéim den Éiceachóras Creidmheasa Carbóin Digiteach

D'fhógair Northern Trust, soláthraí na príomhchúiseanna le seirbhísí bainistíochta saibhris agus baincéireachta, go bhfuil an chéad chéim d'éiceachóras creidmheasa carbóin digiteach críochnaithe. Tabharfaidh an t-éiceachóras seo deis do cheannaitheoirí institiúideacha rochtain a fháil ar chreidmheasanna carbóin go digiteach ó fhorbróirí mórthionscadail. Tá sé mar aidhm ag an ardán, a forbraíodh i gcomhpháirtíocht le forbróirí tionscadail agus ag baint úsáide as teicneolaíocht blockchain, astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú trí úsáid a bhaint as creidmheasanna carbóin.

I measc na gceannaitheoirí institiúideacha a bhfuil idirbhearta déanta acu cheana féin ar an ardán tá an chomhairleacht RA Mycarbon, an chuideachta teicneolaíochta White Star Capital, agus Northern Trust féin. Tá an tionscnamh seo mar chuid de ghrúpa Sócmhainní Digiteacha agus Margaí Airgeadais Northern Trust, a thacaíonn leis na margaí sócmhainní digiteacha atá ag dul i méid agus a sholáthraíonn rochtain ar an margadh agus léargais ar fud na margaí seirbhísí urrús traidisiúnta.

Tugann an t-ardán sreabhadh oibre do bhainisteoirí tionscadail chun creidmheasanna carbóin comharthaithe a rianú, a bhainistiú agus a dhéanamh. Is deimhnithe iad na creidmheasanna seo a léiríonn an ceart méid áirithe CO2 nó gáis cheaptha teasa eile a astú. Tá gach creidmheas comhionann le tonna amháin de laghdú nó asbhaint carbóin. Úsáideann an t-ardán conarthaí cliste dlíthiúla chun cruthúnas ar idirbhearta a ghiniúint agus chun trédhearcacht a chinntiú le linn an phróisis.

Tá Northern Trust i gcomhpháirtíocht le forbróirí tionscadail éagsúla ar an ardán, lena n-áirítear cuideachta a dhéanann speisialtóireacht i dteicneolaíocht gabhála aeir díreach. Tá sé mar aidhm ag na comhpháirtíochtaí seo próiseas na n-idirbheart creidmheasa carbóin a chuíchóiriú agus réiteach a sholáthar d’fhorbróirí tionscadail chun a gcreidmheasanna a bhainistiú ar bhealach níos éasca agus le trédhearcacht.

Feictear úsáid teicneolaíochta blockchain agus conarthaí cliste sa mhargadh creidmheasa carbóin mar bhealach chun sláine agus muinín a thabhairt don tionscal. Tá tionscnaimh eile, mar CarbonPlace agus bogearraí clárlainne carbóin foinse oscailte Chlár Forbartha na Náisiún Aontaithe, ag baint leasa as teicneolaíocht blockchain chun margaí carbóin a réabhlóidiú.

Tá ardán creidmheasa carbóin digiteach Northern Trust fós á fhorbairt, agus táthar ag súil lena chéad idirbheart beo oifigiúil níos déanaí i mbliana. Trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht blockchain agus conarthaí cliste, tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo margadh níos sruthlínithe agus níos iontaofa a chruthú do cheannaitheoirí institiúideacha agus soláthraithe creidmheasa carbóin.

Foinsí: Northern Trust, Morgan Stanley Research