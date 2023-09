Críochnaíonn Northern Trust an Chéad Chéim den Éiceachóras Creidmheas Carbóin Deonach

D'fhógair Northern Trust go bhfuil an chéad chéim d'éiceachóras creidmheasa carbóin deonach ar fud an tionscail críochnaithe. Tabharfaidh an t-ardán deis do cheannaitheoirí institiúideacha rochtain a fháil ar chreidmheasanna carbóin ó phríomhfhorbróirí tionscadail trí ardán digiteach lán-uathoibrithe. Ag baint úsáide as teicneolaíocht blockchain digiteach mórleabhar príobháideach, nascann an éiceachóras ceannaitheoirí le soláthraithe creidmheasa carbóin atá dírithe ar gháis cheaptha teasa a laghdú, mar shampla dé-ocsaíd charbóin.

Tríd an ardán, is féidir le ceannaitheoirí creidmheasanna carbóin comharthaithe a dhéanamh go díreach le forbróirí tionscadail agus iad sin a scor i gcoinne a lorg carbóin. Is cloch mhíle shuntasach é an fhorbairt seo d’fhoireann Sócmhainní Digiteacha agus Margaí Airgeadais Northern Trust agus iad mar aidhm acu ardán atá chun tosaigh sa mhargadh a sholáthar do shócmhainní digiteacha. Feictear go bhfuil cumas na gcliant institiúideach rochtain a fháil ar chreidmheas carbóin agus cur lena n-aistear frithchúitimh carbóin ríthábhachtach don todhchaí.

Soláthraíonn úsáid na teicneolaíochta digití chun saolré na gcreidmheasanna carbóin a bhainistiú muinín agus trédhearcacht do cheannaitheoirí agus d’fhorbróirí tionscadal araon. Déanann sé tascanna riaracháin a chuíchóiriú, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca do gach rannpháirtí creidmheasanna carbóin a rianú, a bhainistiú agus a dhéanamh go slán. Soláthraíonn an t-ardán trédhearcacht iomlán freisin ar feadh shaolré deireadh go deireadh an chreidmheasa carbóin dheonaigh.

Tá Northern Trust ag comhoibriú le forbróirí tionscadail éagsúla, lena n-áirítear Go Balance Limited, forbróir tionscadail REDD+ atá dírithe ar dhífhoraoisiú a sheachaint, agus ReGen III, gnólacht glan-theicneolaíochta a athchúrsálann ola mhótair úsáidte. Tá na hidirbhearta ar an ardán táirge íosta inmharthana (MVP) uathoibrithe go hiomlán. Tá tuilleadh forbartha ar an ardán agus ar an gcéad idirbheart beo oifigiúil beartaithe do dheireadh 2023.

Tá an tionscnamh seo mar chuid de ghrúpa Sócmhainní Digiteacha agus Margaí Airgeadais Northern Trust, a chomhcheanglaíonn foirne atá freagrach as tacú le margaí sócmhainní digiteacha agus le seirbhísí urrús traidisiúnta. Bhí an gnólacht ar thús cadhnaíochta maidir le claochlú digiteach i seirbhísiú urrús, roimhe seo bhí sé ina cheannródaí ar úsáid na teicneolaíochta blockchain i riarachán cistí cothromais phríobháidigh agus ag tacú le comharthaíocht agus codánúchán bannaí.

Foinsí: Northern Trust