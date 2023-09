Nokia G42 5G: Praghsáil teased agus Roghanna Dathanna Nua

Tá an Nokia G42 5G, an fón cliste is déanaí sa tsraith G, le seoladh san India an tseachtain seo chugainn. Tá HMD Global, ceadúnaí Nokia, tar éis praghsáil an fheiste a chíoradh trína láimhseáil oifigiúil India X ar Twitter. Tugann an teaser le fios go mbeidh praghas ar an bhfón faoi bhun Rs. 18,999 agus d’fhéadfadh sé teacht in dhá leagan cuimhne. Ina theannta sin, tá rogha dath nua So Pink tugtha isteach ag Nokia don Nokia G42 5G i margaí domhanda lasmuigh den India.

Ritheann an Nokia G42 5G ar Qualcomm Snapdragon 480+ SoC agus tá taispeáint 6.56-orlach HD + LCD aige le ráta athnuachana 90Hz. Tá sé feistithe le suas le 6GB RAM agus 128GB de stóráil ar bord, is féidir a leathnú le cabhair ó chárta microSD. Ritheann an gléas ar Android 13 agus gheobhaidh sé dhá bhliain d'uasghráduithe Android OS agus nuashonruithe slándála míosúla ar feadh na dtrí bliana amach romhainn.

I dtéarmaí cumais ceamara, tá socrú ceamara trí-chúil ag an Nokia G42 5G le braiteoir bunscoile 50-megapixel mar aon le dhá braiteoir 2-megapixel. Ar an tosaigh, tá ceamara selfie 8-megapixel aige. Tá ceallraí 5,000 mAh ag an bhfeiste le tacaíocht luchtaithe tapa sreangaithe 20W.

Tá an Nokia G42 5G eisithe cheana féin i margaí domhanda roghnaithe le roghanna dath So Purple and Grey, agus anois beidh sé ar fáil sa leagan nua dath So Pink. Mar sin féin, tá sé fós le deimhniú an mbeidh an rogha datha nua ar fáil san India.

Beidh an fón cliste ar fáil le díol go heisiach trí Amazon India, agus tá sé beartaithe é a sheoladh ar 11 Meán Fómhair.

Sainmhínithe:

X – Twitter a tugadh air roimhe seo

SOC – Córas ar shlis

LCD - Taispeáin Criostail Leachtach

GHz – Gigahertz

RAM – Cuimhne Rochtana Randamach

GB - Gigabyte

mAh - Milliampere uair an chloig