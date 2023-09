Ní dócha go ndéanfaidh Apple iPadanna Nua a Sheoladh Go dtí 2024, a deir Anailísí

De réir anailísí iontaofa Apple Ming-Chi Kuo, ní dócha go seolfaidh Apple iPadanna nua go dtí 2024. Tagann an nuacht seo díreach uaireanta sula mbeidh Apple réidh chun an líne nua iPhone 15 agus Apple Watch Series 9 a nochtadh.

An tseachtain seo caite, luaigh Kuo freisin nach mbeidh aon MacBooks nua ann go dtí an bhliain seo chugainn. Cé is moite d’athnuachan iMac a d’fhéadfadh a bheith ann, is cosúil nach mbeidh mórán táirgí crua-earraí nua le fógairt ag Apple don chuid eile den bhliain.

Ar dtús, bhíothas ag súil go ndéanfadh Apple imeacht mhí Dheireadh Fómhair chun an chéad bhabhta de M3 Apple Silicon Macs agus iPad Air nuashonraithe a thabhairt isteach. Mar sin féin, thuairiscigh Mark Gurman ó Kuo agus Bloomberg araon gur dócha go bhfuil an ócáid ​​​​seo as an tábla. Táthar ag súil anois go dtosóidh na Macanna nua san earrach 2024 in ionad titim 2023.

Luaigh Gurman roimhe seo go raibh an nuashonrú iPad Air fós ar an mbóthar ceart, ach cuireann an trácht is déanaí ó Kuo amhras faoi uainiú an eisithe seo freisin.

Ar an iomlán, is cosúil go mbeidh fócas Apple i dtéarmaí eisiúintí crua-earraí ar an iPhone 15 nua agus Sraith Apple Watch 9. Beidh ar an nuashonrú iPad Pro fanacht go dtí 2024, agus féadfar eisiúintí eile a bhfuiltear ag súil leo a chur siar freisin.

Foinsí:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg