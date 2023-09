Nochtadh Comharba Nintendo Switch Taobh thiar de Dhoirse Dúnta ag Gamescom 2023

De réir tuarascála ó Eurogamer, taispeánadh comharba an chonsóil Nintendo Switch i nochtadh taobh thiar de dhoirse dúnta ag Gamescom 2023. Cé nach raibh deis ag Eurogamer triail a bhaint as iad féin, creidtear gur tugadh roinnt forbróirí comhpháirtíochta. spléachadh ar an consól i bhfoirm éigin.

Ar cheann de bhuaicphointí an taispeántais bhí leagan “souped up” de The Finscéal de Zelda: Breath of the Wild, atá deartha go sonrach chun cumais feidhmíochta an rumoured Switch 2 a thaispeáint. Mar sin féin, níor tugadh aon eolas breise maidir leis an taispeántas teicneolaíochta líomhnaithe seo. nochta ag an am seo.

Tá an cur chuige seo maidir le leagan feabhsaithe de chluiche atá ann cheana féin a úsáid chun feidhmíocht fheabhsaithe a léiriú i gcuimhne ar straitéis Sony Interactive Entertainment roimh sheoladh an PlayStation 5, áit ar léirigh siad amanna lódála níos tapúla i Marvel's Spider-Man ar an PlayStation 4.

In ainneoin na ráflaí a bhaineann le comharba Nintendo Switch, níor dheimhnigh an chuideachta go hoifigiúil go bhfuil sé ann nó aon ghnéithe féideartha a d'fhéadfadh sé a thabhairt isteach, mar shampla feidhmíocht fheabhsaithe, rúin 4K, nó comhoiriúnacht siar. Tugann tuarascálacha tionscail le fios go bhfuil Nintendo ag ullmhú le haghaidh nochtadh poiblí níos mó in 2024, ach faoi láthair, tá sé seo fós amhantrach.

Cé gur minic a bhíonn plé ar an Nintendo Switch ag druidim leis an gconsól ag teacht ar dheireadh a shaolré tipiciúil, leanann Nintendo ag dul i dtaithí ar rath suntasach leis an Switch. De réir uachtarán Nintendo Mheiriceá, Doug Bowser, eascraíonn an rath seo ó dhearadh hibrideach uathúil an chonsóil agus raon láidir de chluichí móréilimh.

I bhfianaise rath leanúnach an Nintendo Switch agus na teidil atá le teacht i bhforbairt, mar shampla Tuairisceáin Bleachtaire Pikachu, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, agus an cluiche Banphrionsa Peach gan teideal, tá neart fós ann chun imreoirí a choinneáil ag gabháil leis an Athraigh bunaidh. .

Mar sin féin, de réir mar a scaoiltear na teidil seo, éiríonn todhchaí an chonsóil neamhchinnte. Cé go dtugann an cruinniú líomhnaithe taobh thiar de dhoirse dúnta ag Gamescom 2023 le fios go bhfuil Nintendo ag pleanáil le haghaidh athrú go luath amach anseo, tá ceisteanna fós ann faoi cad a bheidh i gceist leis an gcéad chonsól Nintendo eile agus an dtiocfaidh sé i láthair in 2024. De réir mar a théann an t-am ar aghaidh, táthar ag súil go dtiocfaidh tuilleadh faisnéise chun cinn, ag tabhairt pictiúr níos soiléire ar phleananna Nintendo don todhchaí.

Sainmhínithe:

1. Eurogamer – suíomh gréasáin móréilimh iriseoireachta físchluiche a bhfuil clú air as an gclúdach domhain agus a anailísiú ar an tionscal cearrbhachais.

2. Gamescom – aonach trádála físchluichí bliantúil a thionóltar sa Ghearmáin, a bhfuil cáil air as a gcur i láthair agus a nochtann cluichí agus consóil atá le teacht.

3. Playstation 5 – an consól cluichíochta is déanaí arna eisiúint ag Sony Interactive Entertainment, ag tairiscint grafaicí feabhsaithe, feidhmíocht níos tapúla, agus gnéithe nua i gcomparáid lena réamhtheachtaí, an PlayStation 4.

4. Finscéal Zelda: Breath of the Wild – cluiche aicsin-eachtraíochta arna fhorbairt agus arna fhoilsiú ag Nintendo, a bhfuil cáil air as a thaiscéalaíocht dhomhanda oscailte agus a mheicnic nuálaíocha cluiche.

5. Marvel's Spider-Man – cluiche sárlaoch móréilimh arna fhorbairt ag Insomniac Games agus arna fhoilsiú ag Sony Interactive Entertainment, a thaispeánann cumais an PlayStation 5 le hamanna lódála feabhsaithe.

6. Taifeach 4K – taifeach taispeána de thart ar 3840 × 2160 picteilín, ag soláthar leibhéal níos airde sonraí agus soiléire i gcomparáid le taifeach níos ísle.

7. Comhoiriúnacht ar gcúl – cumas consól cluichíochta chun cluichí a imirt ó ghlúine nó ó ardáin roimhe seo.

8. Doug Bowser – uachtarán Nintendo Mheiriceá, atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí na cuideachta i margadh Mheiriceá Thuaidh.

