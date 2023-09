Turas Mario Kart chun Stop a chur le Ábhar Nua a Scaoileadh, ach Fanfaidh Cluiche ar Fáil

Tá Mario Kart Tour, an cluiche rásaíochta soghluaiste tóir, le scor d’ábhar nua a scaoileadh de réir fógra in-chluiche a phostáiltear ar Reddit. Tar éis 4 Deireadh Fómhair, ní bheidh aon chúrsaí, tiománaithe, cairteacha, faoileoirí nó gnéithe nua curtha leis an gcluiche. Cé go bhféadfadh laghdú ar an mbonn imreoirí a bheith mar thoradh air seo, beidh an cluiche fós ar fáil le híoslódáil agus le himirt.

Ba léir an rath a bhí ar Mario Kart Tour, toisc gur thug sé beagnach $300 milliún isteach in ioncam, rud a fhágann gurb é an dara teideal soghluaiste is brabúsaí de chuid Nintendo, gan ach Fire Emblem Heroes níos mó ná é. Mar sin féin, tá conspóid roimh an gcluiche freisin, go háirithe maidir lena straitéis airgeadaíochta. Gné chonspóideach amháin ab ea “Spotlight Pipes” a chuimsiú, rud a thairg boscaí loot le corrlaigh nár nochtadh. Mar thoradh air seo tháinig cáineadh ó gamers, agus baineadh na píopaí ina dhiaidh sin.

Níl sé soiléir cén fáth ar chinn Nintendo stop a chur le forbairt ábhar nua do Mario Kart Tour. Cé nach bhfuil aon ráiteas oifigiúil eisithe, níl sé neamhchoitianta go n-ídíonn cluichí a soláthar ábhar nua ar deireadh. Leanann Nintendo ag scaoileadh ábhar nua dá chuid cluichí soghluaiste eile cosúil le Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, agus Fire Emblem Heroes. Ina theannta sin, tá an chuideachta i gcomhpháirtíocht leis an fathach soghluaiste DeNA chun cluichí fón cliste nua agus eispéiris ghaolmhara a fhorbairt.

Cé go bhféadfadh easpa ábhar nua roinnt imreoirí a dhíspreagadh, tá sé fós le feiceáil conas a imreoidh pobal Mario Kart Tour agus an leanfaidh an cluiche ar aghaidh ag rathú in ainneoin an athraithe treo seo.

