Craoladh Nuacht: Nintendo Switch 2 Taispeántas Teicniúil agus Teidil Seoladh Féideartha a Pléadh

I gclár na seachtaine seo den Eurogamer Newscast, pléann an fhoireann an nuacht spreagúil go bhfuil Nintendo ag taispeáint taispeántais teicneolaíochta den Switch 2 a bhfuiltear ag súil leis go mór d'fhorbróirí. Tuairiscíodh gur léiríodh na taispeántais seo ag Gamescom an mhí seo caite, ag nochtadh go bhféadfadh na crua-earraí nua a bheith níos gaire do scaoileadh ná mar a bhí súil ag go leor.

Ceann de na ceisteanna dóite a bhaineann leis an Switch 2 ná cén cluiche a bheidh ag gabháil lena sheoladh. Le specs níos beefier ag súil, beidh sé a bheith ina deis iontach a scaoileadh ar deireadh an Metroid Prime 4 súil leis le fada? Mar mhalairt air sin, an roghnóidh Nintendo cur chuige níos mais-mhargaidh agus an mbainfidh sé leas as a fhoireann chumasach 3D Mario?

Ábhar eile a phléitear sa chlár seo ná chuimhneacháin oscailte Starfield, a thuartar a bheith ar cheann de na cluichí is mó den bhliain. Léimeann an painéal a n-eispéiris thar an uair an chloig tosaigh a chaitear sa chruthaitheoir carachtar, ag tairiscint a gcuid smaointe ar cad is féidir le himreoirí a bheith ag súil leis ón teideal seo a bhfuiltear ag súil go mór leis.

Ag glacadh páirte sa phlé tá Ed Nightingale agus Victoria Kennedy, a roinneann a gcuid léargais agus tuairimí ar na forbairtí spreagúla seo sa tionscal cluichíochta.

