Oíche Ag Geataí Ifrinn: Uafás Marthanais FPS Ar Fáil Anois ar Chonsól

Is féidir le gamers consól taithí a fháil anois ar an sult uafásach a bhaineann le Night At the Gates of Hell, arna fhorbairt ag Puppet Combo agus Black Eyed Priest. Eisithe roimhe seo ar PC, tá an cluiche ar fáil anois ar PlayStation 4, PlayStation 5, agus an Nintendo Switch.

Arna spreagadh ag scannáin zombie na hIodáile le Lucio Fulci agus Bruno Mattei, chomh maith le gore na ré PS1 agus ambiance disco neon, Night At the Gates of Hell is a Survival Horror FPS a thumfaidh imreoirí i ndomhan iar-apocalyptic.

Fear ciúin é an príomhcharachtar, David, a chaill a chéile le déanaí agus atá ina chónaí ina árasán cois farraige. Go tobann, imíonn ráig zombie ina chathair, ag cur iallach ar David a ghnáthshaol a thréigean agus airm a thógáil i gcoinne thaibhsí na ndaoine marbh.

Chun maireachtáil agus ar deireadh thiar an fhírinne taobh thiar den apocalypse a nochtadh, caithfidh imreoirí puzail a réiteach, acmhainní a aimsiú, agus airm éagsúla a úsáid chun zombies a dhíchur go straitéiseach. Cosúil le saothair Fulci, is é an t-aon bhealach chun na arrachtaigh seo a chur síos ná lámhaigh beacht don cheann.

Cuireann an cluiche eispéireas suspenseful agus dian ar fáil agus imreoirí ag dul tríd an gcathair scriosta, ag bualadh le marthanóirí eile ar an mbealach. Tá comhoibriú agus obair foirne ríthábhachtach chun na dúshláin a shárú agus éalú dána.

Más gamer ríomhaire tú, tá Night At the Gates of Hell fós ar fáil ar Gaile le haghaidh do phléisiúr cluichíochta.

Sainmhínithe:

– Survival Horror FPS: Seánra físchluiche a chomhcheanglaíonn gnéithe d’uafás marthanais agus lámhachóir céad duine, áit a gcaithfidh imreoirí dul trí thimpeallacht bhagrach agus chontúirteach agus iad ag troid i gcoinne naimhde.

– Lucio Fulci: Stiúrthóir scannán Iodálach a bhfuil aithne air as a chuid oibre sa seánra uafáis, go háirithe scannáin zombie.

– Bruno Mattei: Stiúrthóir scannán Iodálach a bhfuil aithne air as an méid a chuir sé le pictiúrlann dúshaothraithe na hIodáile, lena n-áirítear scannáin zombie.