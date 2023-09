An féidir le Starfield 60FPS a bhaint amach ar Xbox Series X? Tugann Tástálacha Teilgcheárta Digiteach Dóchas!

Tá tástálacha déanta ag na saineolaithe teicneolaíochta ag Teilgcheárta Digiteach chun a chinneadh an bhféadfadh Starfield, an cluiche a bhfuiltear ag súil go mór ó Bethesda, a reáchtáil ag 60 fráma in aghaidh an tsoicind (FPS) ar an Xbox Series X. Cé nach bhfuil an freagra simplí, tugann na torthaí dóchas do imreoirí.

Bhain Teilgcheárta Digiteach úsáid as Kit Deisce AMD 4800S, a mheaitseálann go dlúth le GPU Xbox Series X, chun Starfield a rith ag na socruithe atá inchomparáide le leagan Xbox Series X. Ansin laghdaigh siad an rún go 1440p, ag meaitseáil an leagan Xbox Series S, agus rinne siad iniúchadh críochnúil ar an gcluiche chun an ráta fráma a mheas.

Fuair ​​​​an fhoireann amach gur rith an cluiche níos faide ná 40 FPS an chuid is mó den am. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh modh 40 FPS le socruithe GPU éagsúla nó tweaks chuig an scálaithe réitigh dinimiciúil a bheith ina rogha indéanta. Féidearthacht eile is ea modh Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR), rud a dhíghlasálfadh an ráta fráma d’imreoirí le taispeántais VRR-tacaithe.

Mar sin féin, ní dócha go mbainfeadh Starfield amach 60 FPS comhsheasmhach ar fud an chluiche ar fad. Críochnaíonn Teilgcheárta Digiteach gur dúshlán suntasach é modh feidhmíochta tiomnaithe 60 FPS. Mar sin féin, tá seans i gcónaí go bhféadfadh Bethesda iontas a dhéanamh ar imreoirí le leas iomlán a bhaint as sa todhchaí.

Ar mhaith leat modh feidhmíochta 40 FPS a fheiceáil do Starfield ar Xbox Series X? Roinn do chuid smaointe thíos!

Sainmhínithe:

– CCT: Frámaí in aghaidh an tsoicind, tomhas ar an ráta athnuachana nó ar ráta fráma cluiche nó físeáin. Léiríonn sé cé mhéad fráma aonair a thaispeántar in aghaidh an tsoicind.

– GPU: Aonad Próiseála Grafaicí, ciorcad leictreonach speisialaithe a ionramhálann agus a rindreálann íomhánna, físeáin agus beochan.

– VRR: Ráta Athnuachana Athraitheach, teicneolaíocht taispeána a ligeann do ráta athnuachana an scáileáin oiriúnú go dinimiciúil do ráta fráma an ábhair atá á thaispeáint.

Foinse: Teilgcheárta Digiteach, “An féidir le Starfield rith ag 60fps ar Xbox Series X?”, Pure Xbox.