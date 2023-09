Tugann Santa Cruz isteach an Heckler SL: eMTB Éadrom le 150mm Taistil

Chuaigh Santa Cruz isteach sa mhargadh rothar sléibhe éadrom leictreach le seoladh an Heckler SL. Tá 150mm de thaisteal rotha cúil ar an rothar nua seo agus tá sé deartha chun dul i ngleic leis an sliabh ar fad. Tá sé feistithe le mótair Fazua's Ride 60 agus ceallraí 430Wh comhtháite, ag soláthar treisiú suas na cnoic. Tá an Heckler SL dírithe orthu siúd ar mian leo taithí níos cosúla le rothar le beagán cúnaimh bhreise ar na dreapadóirí.

Tá mótar rothar leictreach Fazua Ride 60 i gcroílár an Heckler SL, ag seachadadh chasmhóiminte uasta de 60Nm agus 450W de bhuaicchumhacht. Tairgeann an mótar trí shocrú cumhachta - Breeze, River, agus Rocket - ar féidir iad a shaincheapadh in aip Fazua. Taispeántar saol na ceallraí agus na socruithe cumhachta ar thaispeántas LED barr-fheadáin, a bhfuil port USB-C ann freisin le haghaidh feistí muirir.

Éilíonn Santa Cruz go dtugann an Heckler SL, lena mótair níos lú agus níos éadroime agus ceallraí 430Wh, an raon céanna le eMTB lán-chumhachta le ceallraí 630Wh. Cuireann an ceallraí neamh-inbhainte deireadh leis an ngá atá le laistí nó clúdaigh, rud a fhágann go bhfuil dearadh dlúth-fheadáin síos le trastomhas inmheánach níos lú.

Tá an Heckler SL ar fáil i gcúig mhéid, ó rogha beag go seach-mhór, agus cúig rogha tógála. Tosaíonn praghsanna ag £6,699 agus téann siad suas go dtí £11,999. Tá praghsáil idirnáisiúnta fós le deimhniú.

Tríd is tríd, cuireann Heckler SL Santa Cruz rogha éadrom eMTB ar fáil do marcaigh le go leor cumhachta agus raon chun aon sliabh a shárú, agus mothú agus láimhseáil rothar rian traidisiúnta á chothabháil ag an am céanna.

Sainmhínithe:

– eMTB: Rothar sléibhe leictreach, a bhfuil mótar feistithe air chun cúnamh a thabhairt le pedaláil.

– Casmhóiminte: Tomhas den fhórsa a chuireann ar réad rothlú thart ar ais.

– Wh: Watt-hour, aonad tomhais fuinnimh a úsáidtear le haghaidh cadhnraí agus córais leictreacha.

– USB-C: Comhéadan bus srathach uilíoch (USB) a thacaíonn le haistriú sonraí níos tapúla agus aschur cumhachta níos airde.

– LED: Dé-óid astaithe solais, cineál foinse solais a úsáidtear go coitianta i bhfeistí leictreonacha.

