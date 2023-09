Tugann Nuashonrú Google Camera 9.0 Gnéithe Nua chuig Fóin Pixel

Eisíodh leagan 9.0 den app Google Camera le comhéadan úsáideora agus modhanna nua. Ar dtús le feiceáil ar an Pixel 8 agus Pixel 8 Pro atá le teacht, tá an nuashonrú tosaithe anois ag déanamh a bhealach chuig feistí Pixel eile. Dealraíonn sé, áfach, go dteastaíonn Android 14 ón nuashonrú, mar go dteastaíonn Android SDK 34 mar íosriachtanas.

Roinneadh an nuashonrú ar chainéal Google News Telegram, mar aon le comhad APK is féidir le húsáideoirí a shuiteáil ar a ngutháin Pixel. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfadh sé nach n-oibreoidh an nuashonrú seo ach ar fheistí a ritheann an Android 14 Beta ós rud é nach bhfuil an leagan cobhsaí de Android 14 ar fáil fós.

I measc cuid de na gnéithe nua in Google Camera 9.0 tá athrú chun smeach éasca a dhéanamh idir modhanna grianghraf agus físeáin, modhanna gabhála sonracha do gach modh, socruithe tapa a ndéantar rochtain orthu trí gothaí svaidhpeála, agus leagan amach athdheartha le gailearaí smeach-flopped agus cnaipí selfie. Tugann an nuashonrú isteach freisin deilbhín téama nua.

Is í an uimhir leagain don nuashonrú seo ná 9.0.115.561695573.37. Bunaithe ar an gceanglas Android 14, is dócha go mbeidh scaoileadh oifigiúil an nuashonraithe ceamara seo ag an am céanna le seoladh an Pixel 8 nó nuair a bheidh Android 14 cobhsaí ar fáil. Níl sé soiléir cén áit ar tháinig an tógáil seo, ach tá sé ar fáil le híoslódáil anois.

Má tá suim agat triail a bhaint as an Google Camera 9.0 nua, is féidir leat é a íoslódáil ag baint úsáide as an nasc a sholáthraíonn cainéal Google News Telegram.

Foinsí: Google News (Teileagram)