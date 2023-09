Faigheann Físchluiche Gargoyles Athdhéanamh: Blast ón Eispéireas San Am atá thart

Tá domhan Gargoyles ag déanamh toradh buadhach nuair a fógraíodh athdhéanamh den fhíschluiche ardáin aicsin 16-giotán Sega Genesis/Mega Drive bunaithe ar shraith beoite Disney. Chuir an cluiche, a scaoileadh ar dtús i 1995, ar chumas na n-imreoirí an príomhcharachtar, Goliath, a rialú agus é ag troid i gcoinne naimhde agus bosses éagsúla thar leibhéil dúshlánacha.

Nochtadh an chéad leantóir don remake le déanaí, ag taispeáint na grafaicí nuashonraithe agus gameplay. Cé go n-úsáidtear an téarma “Remaster” go hiondúil chun cur síos a dhéanamh ar chluiche a fhaigheann feabhsuithe grafacha, tá sprites ath-tharraingthe go hiomlán i gceist leis an remake seo, rud a fhágann go dtagann sé níos cruinne faoin gcatagóir “Remake”. Mar sin féin, beidh an rogha fós ag imreoirí an leagan bunaidh den chluiche a imirt.

Beidh an remake Gargoyles ar fáil ar Xbox One (freisin in imirt ar Shraith X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch, agus PC (Steam / GOG). Comhfhorbartha ag Disney Games agus Folamh Clip Studios, tá an cluiche ar fáil faoi láthair le haghaidh réamh-ordú ag $14.99 USD. Chomh maith leis an scaoileadh digiteach, tá Limited Run Games ag tairiscint eagráin fhisiciúla iolracha ag pointí praghais éagsúla. Ina measc seo tá an Eagrán Caighdeánach le haghaidh $34.99, an Eagrán Clasaiceach le cás speisialta de stíl clamshell VHS agus clúdach cruachleabhar ar $69.99, agus Eagrán an Bhailitheora ina bhfuil míreanna breise cosúil le bosca níos mó a imríonn línte gutha, bioráin cruan, póstaer, figiúr teoranta Goliath ó NECA, agus deimhniú barántúlacht ar $174.99.

Do lucht leanúna an bhunaidh Sega Genesis/Mega Drive, tá leagan speisialta den chluiche á dhéanamh, leis an Eagrán Caighdeánach ar phraghas $69.99 agus Eagrán an Bhailitheora ina bhfuil cás clúdaithe le scragall tuar ceatha agus cartús uigeachta cloiche ar $99.99.

Tá remake cluiche físeán Gargoyles le scaoileadh ar 19 Deireadh Fómhair, díreach in am do Oíche Shamhna. Tá lucht leanúna na sraithe beoite agus imreoirí araon ag dúil go mór le taithí a fháil arís ar an ngeam ionúin seo ón am atá thart.

