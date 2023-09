Nochtann Forza Motorsport Mód Súgartha agus Gairme Nua san Eisiúint atá le Teacht

Thaispeáin Turn 10 Studios 17 nóiméad de phíosaí scannáin gameplay le déanaí don chluiche Forza Motorsport a bhfuiltear ag súil leis go mór le linn sruth Míosúil Forza. Geallann an tráthchuid nua sa tsraith, dar teideal Forza Motorsport go simplí, nuashonruithe agus athruithe spreagúla, ag ceiliúradh ré nua don saincheadúnas cluiche rásaíochta a bhfuil an-tóir air.

Bhí “Tiomántán Tosaigh,” an chluiche mar an t-ord tosaigh, chomh maith le deireadh seachtaine rása i gCorn na dTógálaithe, mar chuid den scannán gameplay. Ligeann an "Tiomántán Tosaigh" d'imreoirí lap cleachtaidh a dhéanamh timpeall ciorcad Maple Valley i E-Ray Chevrolet Corvette, ceann de charranna clúdaigh an chluiche. Agus iad ag dul tríd an trácht iomlán, ní mór d’imreoirí gach cas a mháistir chun dul chun cinn rathúil a dhéanamh.

Tar éis an lap cleachtaidh, aistríonn na píosaí scannáin gameplay chuig rás oíche sa rian ficseanúil, Hakone. An uair seo, glacann imreoirí smacht ar an Uimh.01 Cadillac Racing V-Series.R, an carr clúdaigh eile sa chluiche. Tar éis stad sloc, tá boinn úra ag imreoirí chun brú don láthair uimhir a haon.

Taispeánann an físeán freisin modh gairme an chluiche, ar a dtugtar Corn na dTógálaithe. Is féidir le himreoirí a roghnú ó thrí ghluaisteán tosaithe, lena n-áirítear an 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Cineál R, agus 2018 Ford Mustang GT. Sa scannán gameplay tá seisiún cleachtais ar Chuarda an Grand Oak Club, rian ficseanúil nua eile, a thugann deis d'imreoirí eolas a chur ar fhisic agus láimhseáil an chluiche.

Cé go dtugann an cluiche imreoirí isteach go príomha do chiorcaid fhicseanúla ar dtús, beidh ciorcaid fhíorshaolacha le feiceáil freisin. Nuair a bheidh an seisiún cleachtaidh thart, cuirtear rás spleodrach roimh imreoirí ina mbeidh eangach iomlán de 24 carr, gach ceann ag glacadh cur chuige uathúil don chéad chasadh.

Glacann Forza Motorsport cur chuige uathúil leis an scaoileadh seo, ag titim ar an seicheamh uimhriúil a bhí i dtráthchodanna roimhe seo. Tá sé mar aidhm aige an tsraith a ath-shainmhíniú mar chluiche “dul chun cinn carranna”, ag aistriú fócas ó bhailiú gluaisteán go máistreacht ar na feithiclí trí uasghrádú a bhaineann le leibhéal máistreachta gluaisteáin. Is athrú spreagúil é an t-imeacht seo ó dhearadh cluichí rásaíochta traidisiúnta a mbeidh baint aige le lucht leanúna an seánra.

Tá Forza Motorsport le scaoileadh ar 10 Deireadh Fómhair, 2023, le haghaidh ardáin Xbox Series X | S agus PC. Beidh sé ar fáil ar Xbox Game Pass agus PC Game Pass ar lá a seolta.

Foinsí:

- Cas ar 10 stiúideonna.