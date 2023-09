An Forza Motorsport Nua: Aistriú ó Bhailiú Gluaisteán go Dul Chun Cinn Gluaisteán

Le níos lú ná mí amháin go dtí go n-eiseofar é, tá Turn 10 tar éis píosaí scannáin nua gameplay a nochtadh den Forza Motorsport a bhfuiltear ag súil go mór ag an sruth Forza Monthly le déanaí. Mar sin féin, is é an ghné is suimiúla den sruth ná an chaoi a bhfuil Turn 10 ag seasamh an chluiche mar imeacht ó ghnáthchluichí bailithe gluaisteán, in ainneoin go bhfuil os cionn 500 carr á thairiscint ag an seoladh.

De réir Dan Greenwalt, Bainisteoir Ginearálta Turn 10 Studios, ní bhaineann Forza Motorsport go simplí le gluaisteáin a bhailiú le himeacht ama ach le gluaisteáin a bhailiú a bhfuil tábhacht phearsanta acu. Tá an tsaoirse ag gach imreoir sraith carranna a roghnú atá tábhachtach dóibh, ag cruthú braistint phobail trí phlé, díospóireachtaí agus iomaíocht scil-bhunaithe.

Is freagairt d’aon ghnó é an cur chuige seo ar dhearadh an chluiche. I Forza Motorsport, tá a leibhéal máistreachta féin ag gach carr a chaithfidh imreoirí a mhéadú trína thiomáint go gníomhach. Saothraítear XP trí luas cúinneála, arna thomhas i gcoinne barr teoiriciúil réamhríofa an chluiche don charr. Chun uasghrádú feidhmíochta a dhíghlasáil ní mór do na himreoirí an leibhéal máistreachta seo ar charr a ardú. Leagann an fócas ar dhul chun cinn carranna aonair Forza Motorsport as a chéile mar “Car-PG,” ar leith a éilíonn ar imreoirí am agus iarracht a infheistiú chun gach feithicil a thiomáineann siad a chur ar an eolas go dlúth.

Dúirt Chris Esaki, stiúrthóir an chluiche, gurb é an t-athrú seo i ndearadh cluiche an chúis gur thit Forza Motorsport an uimhir agus nach bhfuil sé dar teideal Forza Motorsport 8. Tá an fhoireann tar éis na fealsúnachtaí lárnacha gameplay agus dearaidh a athshamhlú go hiomlán, agus é mar aidhm aige paisean na n-imreoirí a chothú do gluaisteáin trí chumhacht súgartha, tógáil pobail, forbairt scileanna agus iomaíocht.

Beidh breis is 2023 carr agus 500 rian ag Forza Motorsport (20) ag an seoladh, agus beidh ábhar breise beartaithe mar nuashonruithe saor in aisce, lena n-áirítear an Nürburgring Nordschleife íocónach. Beidh an cluiche ar fáil ar Xbox Series X | S, PC (Steam agus Microsoft Store), agus cuirfear san áireamh é in Xbox Game Pass agus PC Game Pass óna scaoileadh ar 10 Deireadh Fómhair.

Léiríonn an ré nua seo de Forza Motorsport imeacht ón bhfócas a bhí ag an tsraith roimhe seo ar bhailiú carranna, ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le dul chun cinn gluaisteán agus rannpháirtíocht imreoirí. Tá sé mar aidhm ag cinntí dearadh dána Turn 10 eispéireas úr agus tumtha a sholáthar do lucht leanúna Forza, ag tabhairt cuireadh dóibh glacadh leis an bhfealsúnacht uathúil seo seachas an cluiche a mheas mar insamhlóir bailithe gluaisteán amháin.

