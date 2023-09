Spyware Nasctha le Gnólacht Iosraelach NSO Baineann sé leas as locht Gléas Apple, a deir Saoránach Lab

Thuairiscigh an grúpa faire digiteach Citizen Lab gur aimsíodh earraí spiaireachta a bhí nasctha leis an ngnólacht Iosraelach NSO a bhain leas as locht nua-aimsithe i bhfeistí Apple. Cheadaigh an locht comhréiteach iPhones ag rith an leagan is déanaí de iOS (16.6) gan aon idirghníomhaíocht ón íospartach. Fuair ​​Citizen Lab fianaise ar an saothrú a rinne fostaí ó ghrúpa sochaí sibhialta atá lonnaithe i Washington nuair a rinne sé iniúchadh ar ghléas Apple.

Chuir Citizen Lab, atá lonnaithe i Scoil Ghnóthaí Domhanda agus Beartais Phoiblí na Mumhan de chuid Ollscoil Toronto, béim ar ról na sochaí sibhialta maidir le hionsaithe sofaisticiúla a bhrath. Dúirt John Scott-Railton, taighdeoir sinsearach ag Citizen Lab, “Léiríonn sé seo go bhfuil an tsochaí shibhialta ag feidhmiú arís mar chóras luathrabhaidh faoi ionsaithe fíor-sofaisticiúla.”

Tar éis na fionnachtana, d'eisigh Apple nuashonruithe nua dá fheistí chun aghaidh a thabhairt ar na lochtanna a thuairiscigh Citizen Lab. Níl aon tuairimí breise curtha ar fáil ag an gcuideachta maidir leis an gcás. Mar sin féin, d’áitigh Citizen Lab ar thomhaltóirí a gcuid feistí a nuashonrú chun iad féin a chosaint ó insíothlú spiaireachta a d’fhéadfadh a bheith ann.

Tá NSO, an gnólacht Iosraelach atá taobh thiar den earraí spiaireachta, tar éis teacht faoi ghrinnscrúdú maidir le mí-úsáidí líomhnaithe, lena n-áirítear faireachas ar oifigigh rialtais agus iriseoirí. Chuir rialtas SAM an NSO ar liosta dubh in 2021 mar gheall ar na líomhaintí seo.

Tá sé ríthábhachtach do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a bheith ar an airdeall agus a gcuid feistí a nuashonrú go pras chun cosaint a áirithiú i gcoinne cibearbhagairtí féideartha.

Sainmhínithe:

– Spyware: Malware a úsáidtear chun spiaireacht a dhéanamh ar ghléas nó líonra nó chun faisnéis a bhailiú ó ghléas nó líonra gan toiliú an úsáideora.

– Locht: Laigí nó leochaileacht maidir le bogearraí nó crua-earraí ar féidir le cibear-ionsaitheoirí leas a bhaint astu.

– An tSochaí Shibhialta: Tagraíonn sé don ghníomhaíocht chomhchoiteann lasmuigh de chomhthéacsanna rialtais, tráchtála nó teaghlaigh. Áiríonn sé eagraíochtaí agus daoine aonair a dhéanann tacaíocht ar son saincheisteanna sóisialta agus a chuireann an daonlathas agus cearta an duine chun cinn.

