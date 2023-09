Locht nua-aimsithe i nGléasanna Apple a Bhaineann NSO Spyware leas as

Tá taighdeoirí ag Citizen Lab, grúpa faire digiteach, tar éis teacht ar shaothrú spiaireachta a bhaineann leis an ngnólacht Iosraelach NSO. Dhírigh an leas seo ar locht a fuarthas le déanaí i bhfeistí Apple. Le linn scrúdaithe ar fheiste Apple ar le fostaí de chuid grúpa sochaí sibhialta atá lonnaithe i Washington, fuair Citizen Lab amach gur úsáideadh an locht chun an gléas a ionfhabhtú le hearraí spiaireachta Pegasus de chuid an NSO.

Dúirt Bill Marczak, taighdeoir sinsearach le Citizen Lab, go bhfuil ardleibhéal muiníne tugtha acu don shaothrú ar earraí spiaireachta Pegasus de chuid NSO Group. Tá a sannadh bunaithe ar fhóiréinsic a fhaightear ón bhfeiste spriocdhírithe. Luaigh Marczak freisin gur dócha go ndearna an t-ionsaitheoir botún le linn na suiteála, rud a chuir ar chumas Citizen Lab an earraí spiaireachta a aithint.

Chuir Citizen Lab in iúl do Apple faoin bhfionnachtain, agus dheimhnigh an chuideachta gur féidir an t-ionsaí sonrach seo a bhac trí úsáid a bhaint as an ngné ardshlándála ar a dtugtar “Mód Lockdown” ar fheistí Apple. Creideann John Scott-Railton, taighdeoir sinsearach eile ag Citizen Lab, go leagann an eachtra seo béim ar thábhacht na sochaí sibhialta mar chóras luathrabhaidh d’ionsaithe sofaisticiúla.

Mar gheall ar an locht, ar bhain an t-earraí spiaireachta leas as, is féidir iPhones a bhí ag rith an leagan is déanaí de iOS (16.6) a chur i mbaol gan aon idirghníomhaíocht ón íospartach. Mar sin féin, thug Apple aghaidh ar an leochaileacht seo trí nuashonruithe nua a scaoileadh dá fheistí. Tar éis imscrúdú a dhéanamh ar na lochtanna a thuairiscigh Citizen Lab, d'eisigh Apple na nuashonruithe riachtanacha chun a chuid úsáideoirí a chosaint ó shaothrú féideartha.

Cuireann an eachtra seo béim ar iarrachtaí leanúnacha na ngrúpaí faire digiteacha agus na gcuideachtaí teicneolaíochta sa chath leanúnach i gcoinne cibearbhagairtí. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar a thábhachtaí atá sé ár bhfeistí a nuashonrú go rialta agus gnéithe slándála a úsáid chun rioscaí féideartha a mhaolú.

Sainmhínithe:

– Spyware: bogearraí mailíseacha atá deartha chun faisnéis a bhailiú ó fheiste gan eolas nó toiliú an úsáideora.

– NSO Group: gnólacht cibearshlándála Iosraelach a bhfuil aithne air as teicneolaíocht faireachais a fhorbairt agus a dhíol le rialtais agus le gníomhaireachtaí um fhorghníomhú an dlí.

Foinsí:

– Citizen Lab: grúpa faire digiteach atá bunaithe ag Scoil Ghnóthaí Domhanda agus Beartais Phoiblí na Mumhan de chuid Ollscoil Toronto.

– Apple: cuideachta teicneolaíochta ilnáisiúnta a bhfuil aithne uirthi as a seirbhísí leictreonaice tomhaltóra, bogearraí agus seirbhísí ar líne.

(Tabhair faoi deara: Ní raibh aon URLanna san alt foinse bunaidh, mar sin fágadh ar lár iad san achoimre seo.)