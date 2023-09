Eisiúint Cistíochta Rialacháin Beartaithe chun Idirbhearta Sócmhainní Digiteacha a Thuairisciú

Moladh gur céim dhearfach chun an t-éiceachóras cripte a thuiscint é rialacháin bheartaithe a shoiléiríonn tuairisciú faisnéise agus rialacha um chinneadh bunús le haghaidh idirbhearta sócmhainní digiteacha faoin Acht um Infheistíocht Bonneagair agus Post (IIJA). Achtaithe beagnach dhá bhliain ó shin, bhunaigh an IIJA ceanglais tuairiscithe maidir le hidirbhearta sócmhainní digiteacha, arb é is aidhm dóibh freagracht a chinneadh as faisnéis a thabhairt don IRS agus do chustaiméirí cryptocurrency. Mar sin féin, ardaíodh imní faoi raon feidhme leathan shainmhíniú an bhille ar “bróicéirí sócmhainní digiteacha”.

Chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin, chuir an IRS cur i bhfeidhm forálacha bróicéirí sócmhainní digiteacha siar go dtí go n-eiseofar na rialacháin deiridh. Ar deireadh, ag deireadh mhí Lúnasa, scaoileadh rialacháin mholta chun soiléiriú a sholáthar ar an méid a bhfuil súil ag an IRS ó bhróicéirí. Tá sé mar aidhm ag na rialacháin an t-ualach tuairiscithe cánach a shimpliú trí chreat a thabhairt isteach ina bhfaigheann daoine aonair foirm óna mbróicéir ina sonraítear a n-idirbhearta agus a ngnóthachan nó a gcaillteanas chun críocha cánach.

Sainmhíníonn na rialacháin atá beartaithe bróicéirí sócmhainní digiteacha mar aon duine a sholáthraíonn seirbhísí éascaithe chun sócmhainní digiteacha a dhíol, ar choinníoll go bhfuil na hacmhainní acu eolas a bheith acu ar chéannacht an pháirtí atá ag déanamh an díola agus ar nádúr an idirbhirt. Tá malartuithe láraithe san áireamh sa sainmhíniú, mar a bheifí ag súil leis. Mar sin féin, tá éiginnteacht ann maidir le soláthraithe sparán sócmhainní digiteacha agus prótacail airgeadais díláraithe. Luíonn an t-idirdhealú sa mhéid neamhspleáchais agus an easpa maoirseachta daonna.

Ní mheasfar gur bróicéirí iad soláthraithe sparán atá teoranta d’eochracha príobháideacha agus poiblí a sholáthar. Mar sin féin, má thairgeann siad seirbhísí trádála breise, d'fhéadfadh siad teacht faoin sainmhíniú bróicéir. Tugann na rialacháin isteach freisin tástáil ilfhachtóiriúil chun uathriail na bprótacal díláraithe a chinneadh. Beidh an tástáil seo faoi réir tuairimí an phobail le linn na tréimhse tuairimí 60 lá.

Is díol suntais é go háirithe nach bhfuiltear ag baint leis na rialacháin atá beartaithe ná foirm shonrach chun idirbhearta sócmhainní digiteacha a thuairisciú. Mar sin féin, creidtear go dtabharfar isteach foirm nua chun na pointí sonraí a theastaíonn ó bhróicéirí a ghabháil. Céimníonn na rialacháin ceanglais tuairiscithe de réir a chéile chun comhlíonadh deonach a chur chun cinn sula ndéantar tuairisciú éigeantach ar ollfháltais agus ar bhonn costais choigeartaithe a fhorfheidhmiú.

Fáiltíodh go ginearálta roimh na rialacháin atá beartaithe mar fhorbairt dhearfach sa saol cánach, rud a thugann soiléireacht do spás beagán dúshlánach do cháiníocóirí agus don IRS araon. Tá na rialacháin ar aon dul le cur chuige an Chisteáin i réimsí eile, mar Acht Rúnda na mBanc.

Tá éisteacht phoiblí um cheapadh rialacha sceidealta le haghaidh 7 Samhain, agus d’fhéadfaí an dara héisteacht a bheith ann an lá dár gcionn chun freastal ar líon ard cainteoirí. Tá sé mar aidhm ag na rialacháin bunús láidir a sholáthar chun idirbhearta sócmhainní digiteacha a thuairisciú agus comhsheasmhacht a chinntiú i gcomhlíonadh cánach laistigh den éiceachóras crypto.

Sainmhínithe:

– An tAcht um Infheistíocht i mBonneagar agus Post (IIJA): Reachtaíocht a achtaíodh i mí na Samhna 2021, lena dtugtar isteach ceanglais tuairiscithe maidir le hidirbhearta sócmhainní digiteacha.

– Bróicéir Sócmhainní Digiteacha: Duine nó eintiteas a sholáthraíonn seirbhísí éascaithe chun sócmhainní digiteacha a dhíol ag custaiméirí.

Foinse: Checkpoint Edge