An Astráil chun Innill Chuardaigh a Rialáil chun Cosc a chur ar Chomhroinnt Ábhar AI-Ghinte do Dhí-úsáid Gnéis Leanaí

D’fhógair Coimisinéir r-Shábháilteachta na hAstráile, Julie Inman Grant, cód nua Dé hAoine a éileoidh innill chuardaigh ar nós Google agus Bing bearta a dhéanamh chun cosc ​​a chur ar chomhroinnt ábhair mhí-úsáid ghnéasach leanaí a chruthaíonn hintleachta saorga (AI).

Faoin gcód seo, beidh ar innill chuardaigh a chinntiú nach mbeidh ábhar a ghintear in AI maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí le feiceáil sna torthaí cuardaigh. Ina theannta sin, cuirfidh an cód cosc ​​freisin ar innill chuardaigh feidhmeanna AI a úsáid ar féidir leo domhainfakes a tháirgeadh, ar leaganacha sintéiseacha iad den ábhar céanna.

Tá an gá atá leis an gcód seo tagtha chun cinn mar gheall ar fhás tapa AI giniúna, rud a chruthaíonn ábhar réalaíoch, ag cur an domhain slán, de réir Inman Grant, Uasal.

Roimhe seo, bhí cód dréachtaithe ag Google agus Bing, ach níor chlúdaigh sé ábhar a ghintear le AI. Mar sin, d'iarr Inman Grant orthu an cód a athbhreithniú chun aghaidh a thabhairt go sonrach ar an gceist seo.

Leagann an fhorbairt seo béim ar an tírdhreach rialála atá ag teacht chun cinn maidir le hardáin idirlín, de réir mar a éilíonn an t-iomadú táirgí a ghineann ábhar cosúil le saol go huathoibríoch rialacháin nua chun dul i ngleic le hábhar mí-úsáid ghnéasach leanaí.

Tá an cód mar chuid de shraith rialachán sábháilteachta arna bhforbairt ag an gCoimisinéir r-Shábháilteachta, a chlúdaíonn na meáin shóisialta, feidhmchláir fóin chliste agus soláthraithe trealaimh freisin. Tiocfaidh na rialacháin seo i bhfeidhm go déanach in 2023.

Tá rialtóir na hAstráile i mbun cóid sábháilteachta a fhorbairt le haghaidh stórála idirlín agus seirbhísí teachtaireachtaí príobháideacha. Mar sin féin, tá abhcóidí príobháideachta ar fud an domhain tar éis dul i gcoinne na n-iarrachtaí seo.

Foinsí: Reuters