Steam Ranks Overwatch 2 agus NBA 2K24 mar Cluichí is measa na Bliana

D'ainmnigh Steam le déanaí Blizzard's Overwatch 2 agus 2K Sports 'NBA 2K24 mar an chéad agus an dara cluichí is measa den bhliain, bunaithe ar athbhreithnithe úsáideoirí. As na 183,780 athbhreithnithe Steam iomlán do Overwatch, tá 165,573 diúltach. Ar an gcaoi chéanna, fuair NBA 2K24, a eisíodh ar 8 Meán Fómhair, 3,135 léirmheas diúltach as iomlán de 3,523 léirmheas.

Eascraíonn na hathbhreithnithe diúltacha do Overwatch 2 go príomha as láithreacht microtransactions. Bhí cónaí ar an gcluiche ar dtús ar siopa ar líne Blizzard, Battle.net, áit nach raibh úsáideoirí in ann aiseolas a fhágáil. Mar sin féin, nuair a cuireadh Overwatch ar fáil ar Steam i mí Lúnasa, bhí deis ag imreoirí ar deireadh a míshástacht a chur in iúl leis na microtransactions. In ainneoin an aiseolais diúltach, tá áit fós ag Overwatch 2 sna 50 cluiche is mó a imrítear ar Steam, le beagnach 30,000 úsáideoir comhthráthach. Dealraíonn sé, cé go bhféadfadh sé nach dtaitníonn roinnt imreoirí leis an treo a ghlac an cluiche, go mbaineann siad taitneamh as é a imirt go fóill.

Ar an láimh eile, tá NBA 2K24 tar éis dul i ngleic le cáineadh, ní hamháin as a chuid microtransactions ach freisin as a chuid grafaicí gann agus gameplay. Deir lucht leanúna díomá nach bhfuil an díomá seo nua, toisc go raibh tráthchodanna roimhe seo sa tsraith NBA 2K díomá freisin. Go deimhin, rinneadh scaoileadh 2020, NBA 2K21, a lipéadú mar “scam soghluaiste saor-go-imirt,” agus cáineadh scaoileadh 2021, NBA 2K22, mar “stopadh ollmhór amháin”. Cuireann imreoirí frustrachas in iúl le láithreacht leanúnach microtransactions, atá mar chuid den tsraith ó NBA 2K13.

In ainneoin na n-athbhreithnithe diúltacha, tá boinn lucht leanúna dílis fós ag Overwatch 2 agus NBA 2K24. Mar sin féin, léiríonn an cháineadh agus an díomá a léirigh na himreoirí go bhféadfadh go mbeadh gá le hathruithe suntasacha in atriallta na gcluichí seo amach anseo chun muinín agus sásamh an phobail cluichíochta a fháil ar ais.

