Faigheann NBA 2K24 Cúltaca ó PC Players, Éiríonn leis an gCluiche Athbhreithnithe Dara-is measa ar Steam

Tá an NBA 2K24 a scaoileadh le déanaí, an tráthchuid is déanaí sa tsraith cispheile fadtréimhseach forbartha ag 2K, tar éis aghaidh a thabhairt ar cháineadh dian ó imreoirí PC, rud a d'eascair sní isteach athbhreithnithe diúltacha ar Steam. Mar thoradh air sin, tá an cluiche anois mar an dara cluiche athbhreithnithe is measa ar an ardán, díreach taobh thiar de Overwatch 2, de réir Gaile 250 .

Eascraíonn an aislais as an bhfíric go bhfuil an leagan PC de NBA 2K24 bunaithe ar na leaganacha PlayStation 4 agus Xbox hAon den chluiche, seachas na leaganacha níos forbartha de PlayStation 5 agus Xbox Series X/S. D'fhág an cinneadh seo an t-eagrán PC gan amhairc agus gan feabhsuithe suntasacha i gcomparáid le scaoileadh na bliana seo caite. Ina theannta sin, tá gnéithe áirithe atá eisiach do na leaganacha consól níos nuaí as láthair sa leagan PC.

Mar shampla, leagann láithreán gréasáin oifigiúil an chluiche béim ar ghnéithe cosúil le ProPLAY, a ionchorpraíonn gan uaim píosaí scannáin NBA fíor i gcluiche ceannais NBA 2K24, chomh maith leis an modh gairme pearsantaithe ar a dtugtar The W. Ar an drochuair, níl na gnéithe seo inrochtana ach d'imreoirí ar PlayStation 5 agus Xbox Sraith X/S, rud a fhágann go mbraitheann imreoirí PC fágtha ar lár.

Léiríonn léirmheasanna ar Steam an díomá a roinneann imreoirí. Tugann go leor le fios go bhfanann an gameplay agus beochan beag gan athrú ó atriallta roimhe seo. Deir imreoir amháin, “Tá cuma an-saor fós ar phríomh-roghchlár agus uigeachtaí na páirce.” Leagann athbhreithniú eile béim ar an easpa iarrachta a cuireadh isteach sa leagan PC, é a chur i gcomparáid le heagrán an chonsóil agus ag léiriú frustrachais faoi dheiseanna caillte chun é a dhéanamh ar chomhchéim leis na leaganacha den chéad ghlúin eile.

Tá an cháineadh dírithe freisin ar mhicro-idirbhearta a chuimsiú sa NBA 2K24, cluiche a bhfuil an praghas iomlán íoctha ag imreoirí air cheana féin. Luann tuairimí diúltacha ar ardáin cosúil le Reddit conas a úsáideann an cluiche tactics microtransaction éagsúla, rud a chuireann le míshástacht i measc imreoirí a thuilleadh.

Go dtí seo, níor thug 2K aghaidh ar na saincheisteanna a bhaineann leis an leagan PC ná níor chuir sé aon fhaisnéis ar fáil faoi nuashonruithe féideartha chun an cluiche a fheabhsú.

Sainmhínithe:

– Microtransactions: Ceannacháin in-chluiche a ligeann d’imreoirí earraí nó gnéithe fíorúla a cheannach ag baint úsáide as airgead ón saol fíor.

– PlayStation 4 (PS4): Consól cluichíochta forbartha ag Sony.

– Xbox One: Consól cluichíochta forbartha ag Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): An consól cluichíochta is nuaí ag Sony, ag teacht i gcomharbacht ar an PS4.

– Xbox Series X/S: Na consóil cluichíochta is déanaí ó Microsoft, ag teacht i gcomharbacht ar an Xbox One.

Foinsí: Steam 250, Eurogamer