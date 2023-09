Costas Roicéad Córas Seoladh Spáis NASA Cáineadh mar Neamh-inbhuanaithe agus Neamh-Incheannaithe

Tá roicéad Córas Seoladh Spáis (SLS) NASA, cuid ríthábhachtach de chlár Artemis Moon na gníomhaireachta, ag tabhairt aghaidh ar cháineadh méadaitheach as a chostais ardaithe. Léirigh tuarascáil ó Oifig Cuntasachta an Rialtais (GAO) go bhfuil an clár SLS imithe thar a bhuiséad de $6 billiún agus go meastar é a bheith neamh-inbhuanaithe agus neamh-inacmhainne.

Tá sé mar aidhm ag roicéad SLS, a seoladh an 16 Samhain, 2022, le haghaidh misean Artemis 1, spásárthach Orion criú a sheoladh timpeall na gealaí agus ar deireadh thiar an chéad tuirlingthe criú a éascú ar dhromchla na gealaí. Mar sin féin, chuir tuarascáil GAO cúisí ar NASA go raibh easpa trédhearcachta ann maidir le fíorchostas an chláir. Léirigh sé nach raibh sé beartaithe ag NASA costais táirgthe a thomhas chun monatóireacht a dhéanamh ar inacmhainneacht an roicéad SLS, in ainneoin go bhfuil sé beartaithe leanúint ar aghaidh ag táirgeadh comhpháirteanna iolracha le haghaidh seoltaí amach anseo.

Cháin an tuarascáil NASA as gan bonnlínte costais agus sceidil a bhunú don chlár Artemis, ag brath ina ionad sin ar mheastachán rollach 5 bliana ar chostais táirgthe agus oibríochtaí. Mar thoradh air sin, ní dhearnadh monatóireacht ghéar ar chostais táirgthe leanúnacha agus ar chostais eile tar éis Artemis 1 a sheoladh.

Sháraigh costas réamh-mheasta gach roicéad SLS an buiséad faoi $144 milliún trí Artemis 4, rud a d’fhág gur seoladh Artemis amháin a chosain $4.2 billiún ar a laghad. D'admhaigh oifigigh NASA nach bhfuil na leibhéil chostais reatha inacmhainne agus neamh-inbhuanaithe dá misin Artemis.

In iarracht an costas a laghdú, tá NASA ag cur straitéisí i bhfeidhm ar nós an sceideal eitilte a chobhsú, éifeachtúlachtaí cuar foghlama a bhaint amach, nuálaíocht a spreagadh, agus straitéisí éadála a choigeartú. Tá an ghníomhaireacht ag smaoineamh freisin ar SLS a oibriú faoi mhúnla seirbhíse seolta, áit a gceannódh sí seoltaí amach anseo agus cumais pálasta ó chonraitheoir.

Tá todhchaí an roicéad SLS ríthábhachtach maidir le filleadh pleanáilte NASA ar an nGealach, ach d'fhéadfadh go mbeadh gá le hathruithe chun a inacmhainneacht agus a éifeachtúlacht a chinntiú. Níl sainspriocanna coigilte costais ar leibhéal cláir shainithe ag NASA fós agus tá tionchar a straitéisí laghdaithe costais fós á meas aige.

