Admhaíonn NASA Saincheisteanna Inacmhainneacht le Clár SLS, Deir GAO

D'admhaigh oifigigh NASA go hoscailte nach bhfuil an clár Córas Seoladh Spáis (SLS) inacmhainne, de réir tuarascála ó Oifig Cuntasachta Rialtas na SA (GAO). Is é an SLS an roicéad is cumhachtaí de chuid NASA, agus an chéad seoladh ar siúl i mí na Samhna 2022. Tá na billiúin dollar infheistithe ag an ngníomhaireacht i bhforbairt misin ina dhiaidh sin, lena n-áirítear eitiltí criú chuig an Ghealach.

Tá imní léirithe ag an GAO faoi chostais leanúnacha an chláir Artemis, a chuimsíonn an SLS. Cé go bhfuil meastacháin agus iarratais buiséid déanta le haghaidh costais táirgthe agus oibriúcháin thar thréimhse cúig bliana, fuair an GAO amach nach ndearna na bearta seo costais a rianú go héifeachtach ar bhonn misean-ar-mhisean. Ciallaíonn an easpa monatóireachta seo nach léiríonn na meastacháin ná na hiarrataí ar bhuiséad feidhmíocht chostais thar am.

D’iarr NASA buiséad suntasach de $11.2 billiún don bhliain fhioscach 2024 chun tacú leis an gclár SLS go dtí an bhliain fhioscach 2028, sa bhreis ar an $11.8 billiún atá caite cheana féin ar fhorbairt. Mar sin féin, admhaíonn oifigigh shinsearacha NASA iad féin nach bhfuil an clár inbhuanaithe ag a leibhéil chostais reatha, rud a sháraíonn na cistí atá ar fáil do na misin Artemis atá beartaithe.

Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna inacmhainneacht seo, tá NASA ag athbhreithniú a straitéisí fála agus ag obair chun an sceideal eitilte a chobhsú. Cuireann an éiginnteacht maidir le dátaí seolta agus láithreacha le deacrachtaí maidir le costais a thuar. Bhí moilleanna agus róchaiteachas costais ina ndúshlán leanúnach don chlár SLS, agus dealraíonn sé go leanfaidh na saincheisteanna sin de bheith ina ndúshlán sa todhchaí intuartha.

Foinse: Oifig Cuntasachta Rialtas SAM (GAO)