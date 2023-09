BPA Tech Pods: Mar a Reáchtálann Jai Shah, Bunaitheoir Orangutan, Eagraíocht Rathúil Esports

In agallamh le MySmartPrice le déanaí, roinn Jai Shah, bunaitheoir na heagraíochta esports Orangutan, léargais agus straitéisí luachmhara chun eagraíocht rathúil a reáchtáil i ndomhan cearrbhachais iomaíoch atá ag fás go tapa. Phléigh Shah, a bhí ina phríomhfhigiúr i dtionscal cearrbhachais na hIndia, gnéithe éagsúla de bhainistiú foirne esports, straitéisí airgeadú, agus an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht pobail.

Ceann de na príomhábhair a phléigh Shah ná bainistíocht foirne. Chuir sé béim ar an ngá atá le cumarsáid shoiléir agus obair foirne i measc imreoirí, cóitseálaithe, agus foireann tacaíochta. De réir Shah, tá sé ríthábhachtach foireann chomhtháite a thógáil le róil agus freagrachtaí dea-shainithe le haghaidh rathúlachta. Leag sé béim freisin ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh ceannaireacht láidir agus próisis éifeachtacha cinnteoireachta i bhfeidhm.

Príomhréimse díospóireachta eile ab ea airgeadú, agus roinn Shah a léargas ar urraíocht agus ar chomhpháirtíochtaí branda. Leag sé béim ar a thábhachtaí atá sé caidrimh láidre a thógáil le brandaí a ailíníonn le luachanna agus spriocanna na heagraíochta. Ní hamháin go dtugann comhoibriú le brandaí cobhsaíocht airgeadais ach cuidíonn sé freisin le cáil agus le teacht na heagraíochta a fheabhsú.

Leagadh béim ar rannpháirtíocht pobail mar ghné ríthábhachtach d’eagraíocht esports a reáchtáil. Creideann Shah go bhfuil ceangal leis an bpobal cearrbhachais riachtanach chun bonn láidir lucht leanúna a thógáil agus láithreacht a bhunú sa tionscal cearrbhachais. Leag sé béim ar a thábhachtaí atá sé imeachtaí, tournaments agus gníomhaíochtaí eile a eagrú a ligeann do lucht leanúna idirghníomhú leis na himreoirí agus leis an eagraíocht.

Ar an iomlán, thug Jai Shah léargais luachmhara ar eagraíocht esports a reáchtáil go rathúil. Feidhmíonn a fhócas ar bhainistíocht foirne, straitéisí airgeadaíochta, agus rannpháirtíocht pobail mar threoirphrionsabail d'aon duine atá ag iarraidh dul isteach sa tionscal cearrbhachais iomaíoch.

Foinsí: MySmartPrice

Sainmhínithe:

Esports: cineál comórtais ag baint úsáide as físchluichí

Airgeadú: an próiseas ina ngintear ioncam ó tháirge nó ó sheirbhís

Urraíocht: tacaíocht airgeadais nó formhuiniú a sholáthraíonn branda do dhuine, d’eagraíocht nó d’imeacht

Comhpháirtíochtaí branda: comhoibriú idir dhá bhranda nó níos mó chun táirgí nó seirbhísí a chéile a chur chun cinn

Rannpháirtíocht pobail: gníomhaíochtaí agus tionscnaimh arna ndéanamh ag eagraíocht chun ceangal agus idirghníomhú lena lucht leanúna nó úsáideoirí

