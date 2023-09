An Tábhacht a bhaineann le Teicneolaíochtaí Digiteacha do MSMEanna san India

Tá ról na dteicneolaíochtaí digiteacha ag éirí níos ríthábhachtach le linn na tréimhse Covid-19. Tá sé ar cheann de na príomhthosaíochtaí don G20 anois, go háirithe maidir le Micrifhiontair, Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna). Cuireann na gnólachtaí seo thart ar 30% le OTI na hIndia, rud a fhágann go bhfuil glacadh le teicneolaíochtaí digiteacha riachtanach dá n-iomaíochas.

Chuir Glaoch Jaipur ar Ghníomhaíocht, a rinne an tAire Tráchtála Piyush Goyal, béim ar an ngá atá le rochtain ar bhunachair shonraí trádála agus ar fhaisnéis trádála do FBManna a neartú. Bealach amháin chun é seo a bhaint amach is ea an Deasc Chabhrach Trádála Domhanda ag an Ionad Trádála Idirnáisiúnta sa Ghinéiv a úsáid. Leag an Príomh-Aire Narendra Modi béim freisin ar thábhacht na MSMEanna i ré Tionscal 4.0 agus an réabhlóid dhigiteach. Chun a bhfás marthanach a áirithiú, tá saorshreabhadh tarchur digiteach trasteorann ríthábhachtach.

Tá dul chun cinn suntasach déanta cheana féin ag an India maidir le claochluithe digiteacha, rud a sháraíonn ardgheilleagair sa bhaile agus i dtéarmaí onnmhairí. In 2016-17, d’onnmhairigh an India $89 billiún i seirbhísí a sheachadtar go digiteach, agus d’fhás a sciar d’onnmhairí trádála digiteacha measta domhanda thart ar 400% ó 1995 go 2018. Leis an réamh-mheastachán de 800 milliún síntiúsóir idirlín san India faoi dheireadh 2023, is beag tá tús curtha ag gnólachtaí freisin le seirbhísí digiteacha a ionchorprú ina gcuid oibríochtaí.

Ní fhágtar taobh na n-allmhairí taobh thiar de, toisc go bhfuil MSMEanna Indiacha ag comhtháthú ionchuir seirbhísí digiteacha, amhail margaíocht agus cumarsáid atá bunaithe ar fhóin chliste, ina gcuid oibríochtaí gnó. Áirítear ar a gcuid spriocanna teacht ar an margadh a leathnú agus a nasc le custaiméirí a dhoimhniú.

Ábhar imní suntasach amháin a tugadh chun solais san alt is ea an moratóir dleachta. Ghlac an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO) Dearbhú maidir le tráchtáil leictreonach dhomhanda i 1998, lena n-áirítear moratorium dhá bhliain ar dhleachtanna saincheaptha do tharchur leictreonach trasteorann. Tá an moratóir seo athnuaite gach dara bliain ó shin.

Cé go raibh imní ar an India faoin gcaillteanas féideartha ar ioncam taraife, chuaigh an moratóir chun sochair d'onnmhairí agus d'allmhairí seirbhísí na tíre. Cinnfidh an chéad Chomhdháil Aireachta eile in 2024 cinniúint an mhoratóra, áfach, agus má scoireann sé de bheith ann, d’fhéadfadh cur isteach ar ghnáth-tharchuir sonraí trasteorann a bheith mar thoradh air agus bac a chur ar fhás MSME.

Baintear de thátal as staidéar a rinneadh le déanaí go dtéann tarchur digiteach trasteorann chun sochair do FBManna, rud a fhágann go bhfuil méadú ar fhostaíocht, ar bhreisluach agus ar tháirgiúlacht saothair. Bheadh ​​aon ghníomhaíocht a dhéanfadh níos deacra do FBManna rochtain a fháil ar sheirbhísí digiteacha allmhairithe, amhail ardú dleachta, friththáirgiúil agus chuirfeadh sé bac ar fhás gnólachtaí beaga.

Tugann impleachtaí beartais ón taighde seo le fios go mbeadh tionchar diúltach ar earnáil MSME na hIndia ag bearta a dhéanfadh deacrachtaí seirbhísí digiteacha a allmhairiú. Chun tacú le gnólachtaí beaga agus a leathnú a chumasú, ba cheart do lucht déanta beartas beartais a chur i bhfeidhm a fhágfadh go mbeidh sé níos éasca, ní níos deacra, agus níos costasaí rochtain a fháil ar ionchuir seirbhísí digiteacha, lena n-áirítear iad siúd ó thar lear. Thabharfaí cobhsaíocht agus intuarthacht sna hearnálacha digiteacha ar fud an domhain dá ndéanfaí moratóir an WTO ar dhleacht a chothabháil.

Tríd is tríd, tá glacadh teicneolaíochtaí digiteacha bunriachtanach d’fhás agus d’iomaíochas MSMEanna san India. Tá saorshreabhadh na dtarchur digiteach trasteorann agus cothabháil an mhoratóra dleachta ríthábhachtach dá bhforbairt marthanach.

Sainmhínithe:

MSMEanna: Micrifhiontair, Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

OTI: Olltáirgeacht Intíre

B2B: Gnó-go-Gnó

WTO: An Eagraíocht Dhomhanda Trádála

Foinsí:

Ní sholáthraítear aon URL san alt foinse.