Nochtann Warner Bros. Games Leantóir Nua Mortal Kombat 1 le Jean-Claude Van Damme

Nochtann Warner Bros. Games leantóir nua do Mortal Kombat 1, a thaispeánann an Chomh maith le Jean-Claude Van Damme mar chraiceann malartach speisialta don charachtar Johnny Cage. Is féidir le himreoirí a cheannaíonn Premium Edition an cluiche an craiceann nua seo a dhíghlasáil.

Tháinig an fógra go gairid tar éis píosaí scannáin de Van Damme a thaispeáint le linn agallaimh le Ed Boon, comhchruthaitheoir na sraithe Mortal Kombat. Thug Boon le fios gur fíor bhrionglóid é cuimsiú Van Damme sa chluiche, ag rá gur ceapadh an smaoineamh ar dtús nuair a bhí an chéad chluiche Mortal Kombat á fhorbairt.

Mhínigh Boon, “Bhí sé ar intinn againn Van Damme a dhéanamh: An Cluiche Arcade. Ba mhian linn na focail 'Van Damme' a fheiceáil sa chluiche. Rinneamar teagmháil lena fhoireann, ach ar chúiseanna éagsúla, níor oibrigh sé amach ag an am sin. Mar sin féin, an uair seo bhuail muid an crannchur agus ar deireadh fuair sé ar bord. Tá a ghuth againn agus beidh sé ina charachtar Johnny Cage. Is nóiméad iomlán ciorcail é dúinn.”

Chomh maith le Van Damme, fógraíodh le déanaí freisin go mbeidh Megan Fox le feiceáil i Mortal Kombat 1 mar aghaidh agus guth an charachtair Nitara.

Tá an cluiche a bhfuiltear ag súil leis go mór le scaoileadh ar 19 Meán Fómhair, 2023, agus beidh sé ar fáil ar PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, agus PC trí Steam agus an Epic Games Store.

