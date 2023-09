Faigheann Gléas Mystery Valve Deimhniú sa Chóiré Theas

Fuair ​​Valve deimhniú le déanaí sa Chóiré Theas le haghaidh feiste nár nochtadh, rud a fhágann go bhfuil gamers ag tuairimíocht faoina chuspóir. Nochtann an deimhniú, dar dáta 28 Lúnasa, go mbeidh an gléas gnéithe sainiúla cumais gan sreang íseal-chumhachta, lena n-áirítear 5GHz WiFi.

Cé go bhfuil na sonraí gann, tá díograiseoirí ag smaoineamh ar fhéidearthachtaí éagsúla. Creideann cuid go bhféadfadh sé a bheith ina athnuachan do Deic Gaile Valve, gléas cearrbhachais ríomhaire boise a chuimsíonn cumais wifi cheana féin. Tá daoine eile ag tuairimíocht go bhféadfadh gurb é an headset rumoured Deckard VR é, a mbeidh, de réir paitinní roimhe seo, modh neamhspleách.

Ní sholáthraíonn an deimhniú go leor faisnéise chun cineál na feiste a chinneadh go cinntitheach. Mar sin féin, tugann forbairtí le déanaí le fios go bhfuil Valve ag obair go gníomhach ar SteamVR le haghaidh Linux a fheabhsú, rud a fhágann tuairimíocht go bhféadfadh an deimhniú seo a bheith ina chéim i dtreo comharba a bpríomhthionscadal réaltachta fhíorúil, an tInnéacs.

Rud suimiúil, d’aimsigh Brad Lynch scáthán a bhí cosanta ag pasfhocal ar Steam OS le linn a gcuid imscrúduithe. Cuireann sé seo tuilleadh breosla leis an tuairimíocht go bhfuil Valve ag tosú ar fhiontair nua.

Go dtí seo, níl aon fhógraí oifigiúla déanta ag Valve, rud a fhágann go bhfuil an pobal cearrbhachais ag fanacht go fonnmhar le tuilleadh sonraí. Ní inseoidh ach am cén gléas rúnda a bheidh ag Valve ar deireadh thiar.

Foinsí:

– Brad Lynch ar X (Foinse: GamingOnLinux.com)