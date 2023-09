Windows Ag Céimniú Amach Tiománaithe Priontála Tríú Páirtí: Na Rudaí a Chaithfidh Tú a Fháil

Tá Windows le deireadh a chur le tiománaithe printéir tríú páirtí de réir a chéile, de réir doiciméad tacaíochta a d'eisigh Microsoft le déanaí. Tá sé beartaithe ag an gcuideachta brath ar “thiománaí ranga” uilíoch a thacaíonn le caighdeáin cosúil leis an bPrótacal Priontála Idirlín (IPP) agus atá glactha ag an Mopria Alliance. Táthar ag súil go dtarlóidh an t-athrú seo de réir a chéile, ag tosú in 2025.

Ar dtús, stopfaidh Microsoft glacadh le tiománaithe printéir tríú páirtí nua i Windows Update. Ceadófar nuashonruithe do thiománaithe atá ann cheana féin, ach ní bheidh an rogha ag printéirí nua tiománaithe tríú páirtí saincheaptha a chur leis a thuilleadh. Faoi 2026, beidh gach printéir atá nasctha le ríomhaire Windows réamhshocraithe chuig an tiománaí ionsuite, fiú má tá tiománaí tríú páirtí ann. Agus ag tosú in 2027, ní cheadófar ach réitigh a bhaineann le slándáil do thiománaithe printéirí i Windows Update.

I gcás úsáideoirí atá ag brath ar thiománaithe tríú páirtí chun tacú le clódóirí níos sine gan tacaíocht Mopria nó IPP, níl aon chúis imní láithreach. Leanfaidh na tiománaithe atá ann cheana féin ag obair agus is féidir iad a shuiteáil ó Windows Update nó iad a íoslódáil de láimh. Leanfaidh Microsoft freisin ag síniú tiománaithe printéir nua mar chuid dá Chlár Comhoiriúnachta Crua-earraí Windows, cé nach gcuirfear na tiománaithe seo le Windows Update tar éis 2025.

Is forbairt dhearfach d’éiceachóras Windows é an t-athrú seo ar shiúl ó thiománaithe tríú páirtí. In ionad déileáil le tiománaithe bloated agus go minic neamhiontaofa nach bhfuil nuashonruithe tráthúla, bainfidh úsáideoirí leas as simplíocht agus comhoiriúnacht an tiománaí ranga. Is féidir leis an tiománaí aonair seo gléasanna éagsúla a láimhseáil a bhfuil feidhmiúlacht chomhchosúil acu, ag cinntiú go bhfanann clódóirí níos sine ag feidhmiú le heisiúintí bogearraí níos nuaí. Is féidir le monaróirí printéir tacaíocht a thabhairt do shainghnéithe fós trí Aipeanna Tacaíochta Priontála roghnacha atá ar fáil i Store Windows.

Is fiú a thabhairt faoi deara go léiríonn céimniú amach Microsoft tiománaithe tríú páirtí na treochtaí tionscail atá ann cheana féin. Tacaíonn an chuid is mó de na clódóirí nua-aimseartha le Mopria cheana féin agus tá tacaíocht chomhtháite acu don IPP ó thús na 2010idí. Ghlac Apple céimeanna comhchosúla trí tiománaithe printéir macOS tríú páirtí a dhímheas i bhfabhar an AirPrint IPP-bhunaithe in 2019.

Cé go dtugann an t-aistriú go tiománaithe ranga comhoiriúnacht níos fearr, ní chuirfidh sé deireadh le gach frustrachas a bhaineann le printéir. Is dócha go leanfaidh saincheisteanna ar nós subha páipéar phantom, dícheangail líonra, ceanglais dúcha dílsithe, agus teorainneacha scanóirí. Mar sin féin, is céim sa treo ceart é an t-aistriú ó thiománaithe tríú páirtí i dtreo eispéireas priontála níos sruthlínithe agus níos cobhsaí.

Foinsí:

- Doiciméad tacaíochta Microsoft