Craoladh Xbox Digiteach ag Seó Cluiche Tóiceo chun Nuashonruithe Dul Chun Cinn a Gné ó Xbox agus Bethesda

Tá Seó Cluiche Tóiceo ag druidim go tapa, agus tá lucht leanúna Xbox ag fáil sceitimíní don Xbox Digital Broadcast atá sceidealta le haghaidh Meán Fómhair 21. An bhliain seo caite, rinne Microsoft roinnt fógraí spreagúla le linn na hócáide, agus is cosúil nach mbeidh an bhliain seo difriúil.

De réir fógra ar Xbox Wire, cuirfidh an Xbox Digital Broadcast “nuashonruithe ar dhul chun cinn” ar fáil ó Xbox agus Bethesda. Agus raidhse cluichí á bhforbairt faoi láthair faoin mbratach Xbox Game Studios, tá súil ag lucht leanúna go bhfaighidh tú radharcanna nua ar theidil a bhfuiltear ag súil leo go mór mar Avowed, Fable, agus Hellblade 2.

Ina theannta sin, táthar ag súil go nochtfaidh Turn 10 leantóir do Forza Motorsport, mar go bhfuil an cluiche le seoladh ar Xbox Series X|S ar 10 Deireadh Fómhair. Maidir le Bethesda Softworks, tá lucht leanúna ag trasnú a mhéara le haghaidh Wolfenstein III a nochtadh , ach is dóichí go mbeidh nuashonruithe ar Starfield agus Elder Scrolls Online.

Geallann Microsoft “bailiúchán cruthaitheach éagsúil de chluichí” ag an imeacht, ag cur béime ar chuimsiú teidil ó chruthaitheoirí Seapánacha. Chuir Jerret West, Príomhoifigeach Margaíochta Xbox, sceitimíní in iúl maidir le cluichí nua a roinnt ag teacht ar Xbox Game Pass, ag cur béime ar fhás leanúnach an ardáin le hábhar ó fhoirne ar fud na hÁise.

Is féidir le lucht leanúna Xbox a bheith ag tnúth le sraith fógraí spreagúla agus nuashonruithe le linn Chraoladh Digiteach Xbox ag Seó Cluiche Tóiceo. Bígí ag faire amach don nuacht is déanaí agus é ag forbairt!