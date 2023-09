Rialaitheoir nua Astral Purple Xbox Gan Sreang Ar Fáil Anois le haghaidh Réamhordú

Tá Microsoft ag scaoileadh leagan datha nua den Rialaitheoir Gan Sreang Xbox ar a dtugtar Astral Purple. Tá cásáil tosaigh dhomhain corcra ag an rialtóir, a mheaitseálann greamáin agus cnaipí, agus cúl bán. Tá na truicir, tuairteoirí, agus D-eochaircheap dubh. Is féidir le gamers atá ar an margadh le haghaidh rialtóir Xbox nua agus is breá leis an dath corcra an rialtóir Astral Purple a réamhordú anois, ar phraghas $64.99 / £ 59.99, ón Microsoft Store. Táthar ag súil go seolfar é ar 19 Meán Fómhair.

Tá Microsoft ag tabhairt isteach dearaí dathanna nua éagsúla do rialtóirí Xbox le bliain anuas. I measc cuid de na heisiúintí roimhe seo tá rialtóir Sunkissed Vibes, rialtóir Stormcloud Vapor, agus rialtóir Velocity Green. Mar sin féin, ba é an rialtóir TMNT a raibh boladh píotsa air mar an rialtóir is uathúla agus is neamhghnáthamh a thairg Microsoft.

Beidh meas ag gamers agus lucht leanúna Xbox ar an rogha splancscáileán corcra a chur lena socrú cluichíochta le Rialaitheoir Gan Sreang Astral Purple Xbox. Leis an dearadh taitneamhach ó thaobh na haeistéitice de, leanann Microsoft de bheith ag cur éagsúlacht dathanna ar fáil a oireann do roghanna aonair. Cinntíonn réamhordú an rialaitheora go mbeidh an lucht leanúna i measc na gcéad daoine a mbeidh úinéireacht acu ar an mbreisiú nua seo le líne an rialtóra Xbox.

