Tugann Microsoft Gealltanas Cóipchirt Copilot isteach chun Custaiméirí Tráchtála a Shlánú

Tá céim shuntasach glactha ag Microsoft chun a chustaiméirí tráchtála a chur ar a suaimhneas trí Gealltanas Cóipchirt Copilot a thabhairt isteach. Ráthaíonn an gealltanas seo slánú d’úsáideoirí tráchtála seirbhísí Copilot AI de chuid Microsoft. Tógann an t-aistriú seo ar fhógra na cuideachta roimhe seo i mí an Mheithimh, inar bhunaigh sí Clár Dearbhaithe AI ​​chun a chinntiú go gcomhlíonann na feidhmchláir AI a imscartar ar a hardáin ceanglais dhlíthiúla agus rialála.

I bhlagphost, thug leaschathaoirleach agus uachtarán Microsoft, Brad Smith, in éineacht leis an abhcóide ginearálta Hossein Nowbar, aghaidh ar imní na gcustaiméirí maidir le héilimh a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le sárú cóipchirt a eascraíonn as úsáid AI giniúna. De réir an ghealltanais, má chomhdaíonn tríú páirtí cás dlí maidir le sárú cóipchirt i gcoinne custaiméara tráchtála as úsáid a bhaint as Copilots Microsoft nó as a n-aschur ginte, cosnóidh Microsoft an custaiméir agus clúdóidh sé aon bhreithiúnais nó socraíochtaí díobhálacha a eascraíonn as an dlí. Ní bheidh feidhm ag an gcosaint seo, áfach, ach amháin má bhain an custaiméir úsáid as na ráillí cosanta agus na scagairí ábhair atá comhtháite i dtáirgí Microsoft.

Chun imní na gcustaiméirí a mhaolú, tá Microsoft ag ionchorprú ráillí cosanta riachtanacha ina sheirbhísí Copilot chun cóipchearta cruthaitheoirí inneachair a urramú. Trí na cosaintí sin a chur i bhfeidhm, laghdófar go suntasach an dóchúlacht go gcruthófar ábhar sáraitheach. Mar sin féin, ní mór do chustaiméirí cloí leis na bearta cosanta seo chun comhlíonadh na rialachán cóipchirt a chinntiú.

Trí fhreagracht a ghlacadh as aghaidh a thabhairt ar imní faoi chóipcheart, tá sé mar aidhm ag Microsoft tacú lena chustaiméirí agus rioscaí dlíthiúla féideartha a bhaineann le húsáid a tháirgí a mhaolú. Síneann Gealltanas Cóipchirt Copilot chuig seirbhísí éagsúla Microsoft, lena n-áirítear Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot, agus Microsoft Security Copilot. Mar sin féin, níl seirbhísí tomhaltóra ar nós Bing Chat clúdaithe faoin ngealltanas seo, rud a fhágann go bhfuil spás ann le tuairimíocht a dhéanamh ar conas a thabharfaidh Microsoft aghaidh ar an ngné seo sa todhchaí.

Léiríonn an tionscnamh seo ó Microsoft tiomantas do leasanna a chustaiméirí a chosaint agus úsáid AI freagrach a éascú. Agus Gealltanas Cóipchirt Copilot i bhfeidhm, is féidir le custaiméirí tráchtála seirbhísí AI Microsoft a ghiaráil go muiníneach agus na rioscaí a bhaineann le héilimh sáraithe cóipchirt ionchasacha a íoslaghdú.

Sainmhínithe:

– Seirbhísí Cóipilot AI: seirbhísí AI arna soláthar ag Microsoft a chabhraíonn le húsáideoirí inneachar a ghiniúint.

– Sárú cóipchirt: Úsáid neamhúdaraithe ábhar cóipchirt gan cead ó shealbhóir an chóipchirt.

– Slánú: Cosaint ar chaillteanais airgeadais arna dtabhú mar gheall ar éilimh nó dliteanais dhlíthiúla.

Foinsí:

– Microsoft: Blagphost le Brad Smith agus Hossein Nowbar (Níor soláthraíodh URL)