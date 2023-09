An Corcra Astral: Fógraíonn Microsoft Rialaitheoir Nua Gan Sreang Xbox

Nocht Microsoft an t-ábhar breise is déanaí atá aige le líne rialaithe Xbox gan sreang, an Astral Purple. Taispeánann an scaoileadh nua seo blaosc tosaigh corcra domhain péireáilte le cúl bán, rud a chuireann i gcuimhne do dhearadh an rialaitheora Velocity Green níos luaithe.

Bródúil as an rialtóir Astral Corcra Xbox na gnéithe go léir a mbeifeá ag súil leis, lena n-áirítear tuairteoirí uigeach agus truicear chun greim feabhsaithe, cnaipe Comhroinnt tiomnaithe chun chuimhneacháin gameplay a roinnt gan stró, agus seac 3.5mm chun feistí fuaime a nascadh.

I rith na bliana seo, tá Microsoft ag tabhairt isteach dearaí rialtáin mhealltacha éagsúla chun freastal ar roghanna éagsúla. I measc na n-eisiúintí sin tá an Stormcloud Vapour “dinimiciúil”, a thagann le cúlra buailte, agus an rialtóir Starfield eagrán teoranta.

Murab ionann agus an seoladh Velocity Green, ní cosúil go bhfuil aon táirgí ceangail-isteach breise nó gabhálais ar fáil don Astral Corcra. Mar sin, má bhí tú ag súil le cúlpháirtí a dhéanamh le cochaill Xbox meaitseála nó duga muirearaithe tapa comhordaithe, b'fhéidir nach mbeadh an t-ádh ort an uair seo.

Ar phraghas £ 60 / $ 65, tá an rialtóir gan sreang Astral Purple Xbox le seoladh ar 19 Meán Fómhair. Tá réamhorduithe don leagan nua datha seo ar fáil cheana féin tríd an Microsoft Store.

Tríd is tríd, cuireann an Astral Purple rogha stylish agus ildánach eile ar fáil do gamers a n-eispéireas cearrbhachais Xbox a phearsantú. Leis an scéim dathanna bríomhar agus a ghnéithe iontaofa, tá an rialtóir seo cinnte go ndéanfaidh sé achomharc do lucht leanúna atá ag iarraidh a mbailiúchán a uasghrádú nó a leathnú.

Sainmhínithe:

– Rialaitheoir gan sreang Xbox: Feiste ríomhaire boise atá deartha le húsáid le consóil cluichíochta Xbox, a ligeann d’imreoirí a gcluichí a rialú gan sreang.

– Tuairteoirí agus truicearáin uigeachta: Na cnaipí ar an rialtóir atá deartha go sonrach chun eispéireas tadhlach agus feabhsaithe a sholáthar d’imreoirí.

– Seac 3.5mm: Seac fuaime caighdeánach a ligeann d’úsáideoirí gléasanna seachtracha fuaime, amhail cluasáin nó cainteoirí, a nascadh leis an rialtóir Xbox.

