Ag tabhairt isteach an Mastercard Xbox: Cárta Aisling Gamers do Xbox Insiders

Tá Microsoft díreach tar éis seoladh an Xbox Mastercard a fhógairt, cárta creidmheasa atá dírithe ar Xbox Insiders sna Stáit Aontaithe. Ligeann an t-aistriú gan choinne seo do gamers pointí cártaí a thuilleamh le gach ceannachán agus iad a fhuascailt le haghaidh cluichí agus míreanna eile ar xbox.com.

Níl aon táille bhliantúil ar an Xbox Mastercard, arna eisiúint ag Barclays, agus beidh sé ar fáil do Xbox Insiders a bhfuil cónaí orthu sna Stáit Aontaithe, Alasca agus Haváí. Ag tosú ó 21 Meán Fómhair, is féidir le daoine aonair leasmhara iarratas a dhéanamh ar an gcárta, a scaoilfear i dtonnta ar feadh an tséasúir titim.

Gheobhaidh sealbhóirí cártaí pointí cártaí as gach dollar a chaitear. Má cheannaíonn tú táirgí incháilithe ón Microsoft Store bronnfar pointí cárta 5x duit, agus tú ag baint úsáide as seirbhísí seachadta bia mar Grubhub agus DoorDash nó seirbhísí sruthú ar nós Netflix agus Disney +, gheobhaidh tú pointí cárta 3x. Le haghaidh ceannach laethúil, gheobhaidh sealbhóirí cárta pointí cárta 1x.

Chomh maith leis na luach saothair seo, tá roinnt buntáistí mealltacha á dtairiscint ag Microsoft freisin. Gheobhaidh ceannacháin céaduaire 5,000 pointe cárta, cothrom le $50. Ina theannta sin, gheobhaidh úsáideoirí nua Xbox Game Pass trí mhí de Xbox Game Pass Ultimate dá gcéad cheannachán, nó beidh an rogha acu é a bhronnadh ar chara.

Mar is amhlaidh le haon chárta creidmheasa, tá sé tábhachtach an Ráta Céatadáin Bliantúil (APR) a mheas. Tugann an Xbox Mastercard trí rogha: 20.99%, 26.99%, nó 31.99%, ag brath ar acmhainneacht creidmheasa shealbhóir an chárta.

Cé go raibh gamers ag súil le níos mó nuachta Xbox Game Pass, tugann tabhairt isteach an Xbox Mastercard deis spreagúil do Xbox Insiders taitneamh a bhaint as buntáistí agus luach saothair breise. Déan iarratas go luath chun do thaithí cluichíochta a chothromú!

