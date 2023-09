Microsoft Windows 11 Fós ag Oscailt Naisc i Microsoft Edge In ainneoin Athruithe Geallta

De réir alt le déanaí, tá tógáil Insider Microsoft de Windows 11 fós ag oscailt naisc ghréasáin sa bhrabhsálaí Microsoft Edge, in ainneoin fógra na cuideachta roimhe seo go n-osclódh sé naisc i mbrabhsálaí réamhshocraithe an úsáideora. Ceapadh go gcloífeadh an t-athrú seo leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha na hEorpa agus leis an Acht um Margaí Digiteacha, a éilíonn ar “geatóirí” cosúil le Microsoft féinroghanna a sheachaint.

Fuair ​​​​an forbróir Daniel Aleksandersen, a rinne tástáil ar thógáil nua Windows 11 Insider, go raibh Edge fós á oscailt i bhfeidhm in ionad an bhrabhsálaí réamhshocraithe, beag beann ar shuíomh an úsáideora. Thug Aleksandersen faoi deara freisin nach raibh aon athruithe infheicthe sa Windows 11 Dev Insider nuair a tháinig sé chun naisc a oscailt.

Bhí tuairimíocht ann go bhféadfadh an t-athrú a bheith teoranta d'iarratais mar Outlook a ghlaoch in ionad Edge nó Windows. Sna cásanna seo, d’athrófaí na feidhmchláir chun naisc a oscailt sa bhrabhsálaí réamhshocraithe seachas go sonrach in Edge. Mar sin féin, níor aimsíodh aon athruithe den sórt sin sa chód.

Níl an tsaincheist seo nua, mar a chruthaigh Aleksandersen clár ar a dtugtar EdgeDeflector roimhe seo chun dul timpeall ar iompar scéime URL Edge i Windows 10. Feictear do roinnt daoine gur bealach é an iompar seo ag Microsoft chun a sheirbhísí féin a roghnú thar roghanna tríú páirtí.

Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh a scéim URL féin tugtha isteach ag Google, googlechrome:, chun naisc a oscailt i Chrome ar iOS in ionad Safari. Chuir Microsoft a scéim féin i bhfeidhm níos déanaí, microsoft-edge:, chun URLanna ó chomhpháirteanna córais Windows a láimhseáil. In ainneoin iarrachtaí Brave agus Mozilla na naisc seo a thascradh, chuir Microsoft cosc ​​ar aipeanna tríú páirtí a idirghabháil a shárú.

Creideann Aleksandersen go sáraíonn iompar Microsoft roghanna úsáideoirí agus go mbíonn sé deacair idirdhealú a dhéanamh idir iompar mailíseach. Molann sé go bhféadfadh Microsoft a scéim URL a úsáid níos spárúla le haghaidh promóisin nó le haghaidh bainistíochta Cuntas Microsoft.

Mar fhocal scoir, tá tógáil Microsoft Windows 11 Insider fós ag oscailt naisc i Microsoft Edge, in ainneoin geallúintí go n-urramóidh brabhsálaí réamhshocraithe an úsáideora. D’ardaigh an t-iompar seo imní faoi fhéinroghanna agus sárú ar roghanna úsáideoirí.