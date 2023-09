Leathnaíonn Meta Feidhmiúlacht an Chuardaigh Eochairfhocail ar Shnáitheanna d’Úsáideoirí Béarla agus Spáinnise

Tá sé fógartha ag Meta go leathnófar feidhmiúlacht chuardaigh eochairfhocail ar Threads, a líonra sóisialta téacs-bhunaithe, d’úsáideoirí a labhraíonn Béarla agus Spáinnis i dtíortha roghnaithe. Tá sé mar aidhm ag an aistriú seo eispéireas an úsáideora a fheabhsú agus lucht féachana níos leithne a mhealladh.

An tseachtain seo caite, nocht Mark Zuckerberg an tástáil tosaigh ar chuardach eochairfhocal ar Threads san Astráil agus sa Nua-Shéalainn. Tá an ghné seo á rolladh amach ag an gcuideachta anois i dtíortha ina labhraítear Béarla agus Spáinnis go forleathan, mar an Airgintín, an India, Meicsiceo, an RA agus SAM. Is féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar an ngné ar ardáin soghluaiste agus gréasáin araon.

Amach anseo, tá sé beartaithe ag Meta cuardach eochairfhocail a leathnú go teangacha agus réigiúin eile, agus fáiltíonn sé go gníomhach roimh aiseolas ó úsáideoirí maidir le feabhsuithe leanúnacha.

Is forbairt a bhfuiltear ag súil leis go mór é an tabhairt isteach seo ar chuardach eochairfhocal a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith aige ar bhonn úsáideora agus ar ghlacadh Threads. Táthar ag súil go mbeidh an-tóir ar an ngné seo i measc úsáideoirí cumhachta, lena n-áirítear brandaí, cuntais chuideachta, fógróirí, agus iriseoirí, a bhíonn ag brath ar chumais chuardaigh éifeachtacha le haghaidh ábhar agus straitéisí rannpháirtíochta.

Chuaigh snáitheanna isteach i dtírdhreach na meán sóisialta mar mhalairt téacs-bhunaithe ar Twitter agus tarraingíodh aird orthu le 100 milliún síniú suas laistigh dá chéad mhí. Mar sin féin, bhí dúshláin le sárú aige maidir lena bhonn úsáideoirí a choinneáil. Léirigh sonraí ón ngnólacht taighde SimilarWeb laghdú ar úsáideoirí laethúla Android go dtí thart ar 10 milliún ar 7 Lúnasa, i gcomparáid leis na 49 milliún úsáideoir le linn a chéim seolta.

Ar cheann de na dúshláin mhóra atá le sárú ag Threads tá féiniúlacht ar leith a bhunú ar leithligh ó bheith le feiceáil mar mhalairt Twitter nó mar shíneadh ar Instagram. Ar dtús, tháinig úsáideoirí chuig an ardán mar gheall ar a chomhtháthú le Instagram, toisc go dteastaíonn cuntas Instagram chun cuntas Threads a chruthú. Chuir loingseoireacht gan uaim idir an dá ardán lena fhás.

De réir mar a leanann Threads ag forbairt agus ag leathnú a ghnéithe, tá sé mar aidhm ag an líonra sóisialta féiniúlacht uathúil a bhaint amach i dtírdhreach iomaíoch na meán sóisialta. Níl sa bhreis ar fheidhmiúlacht cuardaigh eochairfhocail ach céim amháin sa turas leanúnach seo.

Sainmhínithe:

– Feidhmiúlacht cuardaigh eochairfhocail: An cumas cuardach a dhéanamh ar eochairfhocail nó téarmaí sonracha laistigh d’ardán digiteach.

– Úsáideoirí cumhachta: Úsáideoirí a théann i ngleic go forleathan le hardán digiteach agus a bhfuil riachtanais nó ceanglais shonracha acu.

– Aiseolas ó úsáideoirí: Tuairimí agus moltaí curtha ar fáil ag úsáideoirí chun cabhrú le hardán nó táirge digiteach a fheabhsú.

Foinsí: Níor soláthraíodh URLanna.