Tugann MediaTek isteach Próiseálaí Ultra Toise 7200 le hArdghnéithe

Nocht MediaTek a phróiseálaí is déanaí, an Dimensity 7200 Ultra, sa tSín le déanaí. Ag fónamh mar leagan uasghrádaithe den sliseanna Dimensity 7200 a eisíodh roimhe seo, cuireann an chipset nua seo feidhmíocht agus gnéithe feabhsaithe ar fáil. Tá an Dimensity 7200 Ultra tógtha ar phróiseas 4nm ceannródaíoch TSMC, ag gealladh éifeachtacht feabhsaithe agus bainistíocht cumhachta.

Tá an próiseálaí octa-lárnach seo comhdhéanta de dhá chroí ARM Cortex A715, clogáilte ag 2.8GHz, agus sé chroílár Cortex A510, ag feidhmiú ag 2GHz. Tá an GPU Mali-G610 ag gabháil leis an chipset le haghaidh cumais grafaicí eisceachtúla. Tacaíonn sé le LPDDR4x agus LPDDR5 RAM araon, ag cinntiú iltasking réidh agus seolta app tapa.

Tá an Dimensity 7200 Ultra deartha chun tacú le ceamaraí le taifeach mórthaibhseach suas le 200MP. Ina theannta sin, cuireann sé ar chumas fístaifeadadh 4K ag 30fps agus cuireann sé ar chumas taispeántais Iomlán HD + le ráta athnuachana 144Hz. Tá MediaTek APU 650 an cúigiú glúin ionchorpraithe le haghaidh próiseála AI éifeachtach, agus éascaíonn Imagiq 765 ISP próiseáil íomhá HDR 14-giotán.

Mar chipset 5G-comhoiriúnach, tacaíonn an Dimensity 7200 Ultra fuireachas dé 5G, VoNR (Guth thar Raidió Nua), agus comhiomlánú iompróra. Tá an t-inneall cearrbhachais HyperEngine 5.0 ann freisin, a thairgeann rindreáil athraitheach agus rialú cliste chun eispéiris chearrbhachais a fheabhsú.

Cé nach bhfuil feistí sonracha nochta ag MediaTek a úsáidfidh an Dimensity 7200 Ultra, dhearbhaigh fo-bhranda Xiaomi, Redmi, go mbeidh an Redmi Note 13 Pro + atá le teacht faoi thiomáint ag an chipset seo. Tá an gléas le seoladh an mhí seo agus beidh braiteoir ceamara mórthaibhseach 200MP ann.

Le tabhairt isteach an Dimensity 7200 Ultra, leanann MediaTek de bheith ina phríomh-imreoir sa mhargadh próiseálaí soghluaiste, ag seachadadh cumais agus feidhmíochta chun cinn d'úsáideoirí smartphones ar fud an domhain.

Foinsí:

– Nochtann MediaTek Próiseálaí Ultra Toise 7200 sa tSín