Éiríonn leis an iar-Bhaitsiléir Matty J Príomhoifigeach Pacála ALDI chun Airgead a Bhailiú ar son na Carthanachta

Tá pearsa teilifíse na hAstráile Matthew Johnson, ar a dtugtar Matty J, ceaptha mar Phríomhoifigeach Pacála tionscnaimh (CPO) ALDI. Mar chuid dá ról, beidh Matty J i gceannas ar sheirbhís pacála málaí den chéad uair riamh de chuid ALDI, atá dírithe ar airgead a chruinniú do charthanacht. Is féidir le custaiméirí an tseirbhís VIPack $2 a roghnú agus taitneamh a bhaint as féachaint ar Matty J agus oibrithe deonacha eile ag pacáil a gcuid earraí grósaeireachta agus iad ag freastal ar chaife sa siopa. Tabharfar an t-airgead go léir a bhaileofar ón tseirbhís seo do Camp Quality, carthanas ailse leanaí san Astráil a eagraíonn gníomhaíochtaí áineasa agus cláir ospidéil do leanaí a bhfuil ailse orthu.

Chuir Matty J a sceitimíní in iúl faoina ról nua, ag rá, “Ba mhór an onóir é a bheith roghnaithe mar Phríomhoifigeach Pacála ALDI san Astráil. Bhí teideal príomhoifigeach uaim i gcónaí.” Luaigh sé freisin go bhfuil a chuid scileanna pacála á n-úsáid aige lena chinntiú gur féidir leis an oiread málaí agus is féidir a phacáil don chúis iontach seo.

Beidh Matty J ag pacáil málaí go pearsanta ag siopa Brookvale ALDI i Sydney ar 16 Meán Fómhair. Dóibh siúd nach bhfuil in ann freastal, beidh an rogha ag Astráiligh ceannacháin speisialta Campa Cáilíochta a cheannach nó a bhronnadh ar an gcarthanas. Meaitseálfaidh ALDI gach síntiús custaiméara a thugtar sa siopa nó ar líne, suas go dtí luach $100,000.

Tharraing Stiúrthóir Bainistíochta ALDI in NSW, Alex Foster, aird ar scileanna pacála Matty J agus luaigh sé go gcuirfí ar aghaidh é chun a chinntiú go leanann sé rialacha órga na pacála, lena n-áirítear míreanna níos troime a chur ag bun agus míreanna níos éadroime ar a bharr agus é ag seachaint arán a bhrú. .

Tá os cionn $5.3 milliún tugtha ag ALDI do Camp Quality cheana féin ó chuaigh sé i gcomhpháirtíocht leis an gcarthanacht in 2020. Chabhraigh an ranníocaíocht seo le 5,662 leanbh freastal ar chláir áineasa a d’eagraigh an charthanacht. Chuir Príomhfheidhmeannach Chaighdeán an Champa, Deborah Thomas, béim ar thábhacht na gcistí a bailíodh, ag rá go gcuireann siad ar chumas leanaí atá ag fulaingt tráma na hailse rochtain a fháil ar shainchúram, ar phobal tacúil, ar dheiseanna faoisimh, ar chláir oideachais, agus ar eispéiris chuimhneacha.

