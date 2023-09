Ainmníodh iar-réalta Baitsiléir, Matthew Johnson, ar a dtugtar Matty J freisin, mar an chéad Phríomhoifigeach Pacála (CPO) ALDI Astráil agus beidh sé i gceannas ar sheirbhís pacála málaí den chéad uair riamh san ollmhargadh. Déanfaidh Matty J agus pacálaithe málaí eile a gcuid earraí grósaeireachta $2 do chustaiméirí a roghnaíonn an tseirbhís VIPacking $XNUMX agus iad ag scíth a ligean agus ag baint sult as caife sa siopa. Tabharfar an t-airgead a bhaileofar ón tseirbhís seo do Camp Quality, carthanas ailse leanaí san Astráil a sholáthraíonn gníomhaíochtaí áineasa agus cláir ospidéil do leanaí a bhfuil ailse orthu.

Chuir Matty J a sceitimíní in iúl faoi bheith roghnaithe mar OCÉ ALDI, ag rá gur theastaigh teideal príomhoifigeach uaidh i gcónaí. Tá a chuid scileanna pacála á ngearradh suas aige agus tá sé ag tnúth leis an oiread málaí agus is féidir a phacáil don chúis iontach seo. Ar 16 Meán Fómhair, beidh Matty J ag pacáil málaí go pearsanta ag siopa Brookvale ALDI i Sydney.

Chomh maith leis an tseirbhís pacála málaí, beidh ALDI ag díol earraí Camp Quality, lena n-áirítear T-léinte, hataí, spéaclaí gréine, buidéil uisce, agus páipéar beartán. Meaitseálfaidh ALDI freisin gach síntiús custaiméara a dhéantar ar an gclár nó ar líne, suas go dtí luach $100,000.

Tá ALDI ina chomhpháirtí le fada an lá de Camp Quality, ag bronnadh os cionn $5.3 milliún ó 2020. Chuidigh na cistí seo le breis agus 5,662 leanbh freastal ar chláir áineasa. Luaigh Stiúrthóir Bainistíochta ALDI i NSW, Alex Foster, go gcuirfí scileanna pacála Matty J chun tástáil, toisc gur pacálaithe málaí saineolacha iad custaiméirí ALDI iad féin. Is mian le ALDI a chinntiú go leanann Matty J na rialacha órga pacála, mar shampla míreanna trom a chur ag an mbun agus míreanna níos éadroime ar an mbarr.

Chuir Príomhfheidhmeannach Camp Quality, Deborah Thomas, a buíochas in iúl as an gcomhpháirtíocht le ALDI, ag rá go gcabhraíonn na cistí a bailíodh le leanaí atá ag tabhairt aghaidh ar thráma na hailse trí shainchúram, pobal tacúil, deiseanna faoisimh agus cláir oideachais a sholáthar.

