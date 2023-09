Martini Town: Cúllot Hollywood Thuaidh i Langley

Lonnaithe i South Langley, is mol rathúil é Baile Martini do léiriúcháin Hollywood Thuaidh. Athraíodh an mhaoin seo, ar le Martini Film Studios í, go Chicago uirbeach, Príomhshráid na mbailte beaga SAM, agus suíomhanna éagsúla eile le haghaidh seónna agus scannáin mhóréilimh. Is éard atá sa backlot ná sráid cathrach le héadanais stórais, amharclann scannán, agus fiú bialann neamhspleách.

Tháinig an smaoineamh chun Baile Martini a chruthú mar backlot táirgeachta chun cinn in 2021 nuair a thuig Gemma Martini, bunaitheoir agus POF Martini Film Studios, go raibh gá le láithreacha táirgeachta áirithe i Hollywood Thuaidh. D’fhostaigh sí dearthóir léiriúcháin chun líníochtaí a chruthú agus chuir sí isteach iad le faomhadh. Mar sin féin, ba é glaoch ó Netflix a chuir dlús leis an bpróiseas. Chuir Netflix in iúl go raibh gá acu le sraith Nua-Eabhrac agus laistigh de shé seachtaine, bhí léiritheoir fostaithe acu, thug siad a seó go Martini Town, agus thóg siad sraith iontach Nua-Eabhrac.

Ó shin i leith tá Martini Town ina láthair le haghaidh léiriúcháin. Bhí sé mar chúlra do bhreis is 30 tionscadal, lena n-áirítear “Schmigadoon!” Apple TV. agus "Kung Fu" an CW. Tá rathúlacht Martini Town le feiceáil sa raon éagsúil léiriúchán a bhain leas as an gcúllota.

Cé go bhfuil cinniúint na sraithe “Grendel,” a chuidigh le bunú Baile Martini, fós neamhchinnte mar gur chinn Netflix gan dul ar aghaidh leis, ní féidir a shéanadh an tionchar a bhí aige ar chrannchur Langley. Tá Martini Town anois ina acmhainn luachmhar do thionscal na scannán i Hollywood Thuaidh, ag soláthar láithreacha agus suíomhanna riachtanacha do raon leathan léiriúchán.

Agus a backlot ilúsáideach agus suíomh straitéiseach i Langley, leanann Martini Town ag mealladh cuideachtaí léiriúcháin móra cosúil le Netflix agus Hallmark. Chuir sé go mór le tionscal na scannán in Vancouver é, ag tairiscint raon suíomhanna chun scéalta a thabhairt beo ar na scáileáin mhóra agus bheaga.

